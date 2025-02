Estos son los podcast mas escuchados de Apple Uruguay hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcasts han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público uruguayo a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Apple.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcasts son productos de audio que están a disposicióna través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Estas producciones han sido bien recibidas en Uruguay

2. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

3. La Venganza Será Terrible (oficial)

Si se queda dormido escuchando La Venganza Será Terrible por la radio, ahora también podrá quedarse dormido escuchándolo a cualquier hora en formato podcast.En lavenganzaseraterrible.com puede encontrar los episodios, etc.

4. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia Lucas S. Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

5. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

6. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

7. Gastropolítica

Historias, lecturas e ideas de distintos ámbitos conectadas a través de la comida.Gastropolítica es un podcast escrito y narrado por Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.

8. Crimenes Reales: Misterios Oscuros que Impactaron

Bienvenidos a "Crimenes Reales"! En este intrigante podcast, exploraremos los misterios más oscuros y perturbadores que han impactado a la sociedad. Desde enigmáticos asesinatos hasta desapariciones inexplicables, nos sumergiremos en el mundo del crimen real para desentrañar detalles escalofriantes y descubrir la verdad detrás de estos eventos impactantes. Únete a nosotros mientras investigamos, analizamos y discutimos cada caso en profundidad. Prepárate para sumergirte en las mentes de criminales y detectives y para explorar los rincones más oscuros de la naturaleza humana. ¡No te pierdas ni

9. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

10. Así somos

Así Somos te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos.Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano.

Los podcasts disponibles en Apple

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.