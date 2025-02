Las mejores series de Prime Video Estados Unidos para ver hoy mismo

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Invencible (INVINCIBLE)

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

2. Beast Games

Unos increíbles 1000 concursantes compiten en desafíos físicos y mentales por una oportunidad de ganar un enorme premio en efectivo de 5 millones de dólares. Semana a semana, los concursantes utilizarán su fuerza e ingenio para permanecer en el juego, ¡con la esperanza de ser el ganador multimillonario!

3. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

4. Clean Slate

El productor Norman Lear nos trae una emotiva comedia en la que el tradicionalista Harry, dueño de un negocio de lavado de autos en Alabama, tiene mucho que reflexionar cuando el hijo que creía tener vuelve como una orgullosa mujer trans, Desiree. Junto con un divertido grupo de amigos y vecinos, Desiree y Harry intentan llevar una buena relación esta vez.

6. On call: Long Beach P.D. (On Call)

Emocionante drama policiaco que nos sube a un coche patrulla de la Policía de Long Beach. A través de la agente formadora Traci Harmon y el novato Alex Diaz veremos cómo las dificultades del trabajo afectan a la condición humana. Harmon abrirá los ojos gracias a un chico de la calle y Diaz aprenderá que ser policía no es blanco o negro, tiene matices grises.

7. George Lopez: Muy Católico

En vivo desde el Dolby Theatre, George Lopez comparte su opinión sobre el envejecimiento, la dinámica de las familias latinas y las peculiaridades culturales en su último especial de stand up. Afronta con humor los desafíos de la edad y hace referencia a los choques generacionales y las supersticiones latinas. Audaz y personal, Lopez cuenta historias que capturan el humor y la esencia de su vida.

8. School Spirits

Una adolescente atrapada en el más allá decide investigar su misteriosa desaparición junto con un grupo de otros estudiantes que también están atrapados en el limbo de su escuela secundaria.

9. Harlem

Cuatro elegantes y ambiciosas mejores novias en Harlem, Nueva York: una profesora estrella en ascenso que lucha por hacer espacio para su vida amorosa; un emprendedor experto en tecnología que siempre está saliendo con alguien nuevo; un cantante sin filtro; y una diseñadora de moda romántica desesperada. Juntos, suben de nivel a la siguiente fase de sus carreras, relaciones y sueños de gran ciudad.

10. Wild Cards

Un procedimiento de resolución de crímenes con un toque cómico que sigue al improbable dúo formado por un policía socarrón y riguroso y una estafadora astuta y enérgica.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.