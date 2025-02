Las mejores películas de Prime Video en España para ver hoy mismo

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

El top 10 de las películas más vistas en Prime Video España:

1. Culpa mía: Londres (My Fault: London)

Noah, de 18 años, se traslada de Estados Unidos a Londres con su madre, que se ha enamorado recientemente de William, un adinerado hombre de negocios británico. Noah conoce al hijo de William, el malote Nick. Pese a los esfuerzos de ambos por evitarlo, se sienten atraídos. Mientras Noah pasa el verano adaptándose a su nueva vida, su doloroso pasado la irá atrapando a la vez que se va enamorando.

2. Nunca te sueltes (Never Let Go)

Una angustiada madre (Halle Berry) y sus dos hijos gemelos viven en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno. Necesitan estar conectados en todo momento, aferrándose los unos a los otros, llegando incluso a atarse con cuerdas. Pero, cuando uno de los niños se pregunta si el mal es real, los lazos que los unen se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia.

3. La hermandad silenciosa (The Order)

En 1983, una serie de robos a bancos, operaciones de falsificación y robos de vehículos blindados cada vez más violentos aterrorizan a las comunidades del noroeste del Pacífico. Mientras los desconcertados agentes de la ley intentan encontrar respuestas, un agente solitario del FBI, destinado en la tranquila y pintoresca ciudad de Coeur d'Alene, Idaho, cree que los crímenes no son obra de delincuentes comunes con motivaciones económicas, sino de un grupo de peligrosos terroristas nacionales, inspirados por un líder radical nacionalista y supremacista, que planean una guerra devastadora contra el gobierno federal de Estados Unidos.

4. The Walking Dead: Daryl Dixon

Daryl (Reedus) desembarca en Francia y trata de averiguar cómo ha llegado hasta allí y por qué. La serie sigue su viaje a través de una Francia rota pero resiliente mientras espera encontrar el camino de vuelta a casa. Sin embargo, a medida que avanza en su viaje, las conexiones que establece por el camino complican su plan final.

5. La isla

Año 2019. Lincoln Seis-Eco y Jordan Dos-Delta se encuentran entre los cientos de residentes de una especie de campo de concentración. Dentro de ese lugar cuidadosamente vigilado, su vida cotidiana, como la de los demás, está rigurosamente controlada y llena de restricciones. La única salida -y la esperanza que todos comparten- consiste en ser elegidos para ir a "La isla", el único lugar del mundo que no ha sufrido los efectos contaminantes de un desastre ecológico que, al parecer, acabó con todos los hombres, excepto los habitantes de esa zona. Lincoln, que vive atormentado por pesadillas inexplicables, se siente cada vez más inquieto y su creciente curiosidad lo llevará a descubrir un terrible secreto.

6. Contigo en el futuro

Carlos y Elena están a punto de firmar el divorcio cuando reciben un inesperado regalo que les permitirá viajar al pasado. De regreso en los 90’s, esa época nostálgica de chamarras de cuero, peinados alborotados y pop-rock, buscarán cambiar su destino.

7. ¡Estáis cordialmente invitados! (You're Cordially Invited)

Una mujer que está planeando la boda de su hermana y el padre de otra futura novia descubren que tienen doble reserva para su destino, por lo que ambas partes deciden compartir el lugar, pero el caos y el desastre les esperan.

8. Juega o Muere

Un grupo de adolescentes de Salem descubre un cuchillo maldito que desata un demonio que les obliga a jugar a horripilantes y mortales versiones de juegos infantiles en los que no puede haber ganadores, sólo supervivientes.

9. Culpa tuya

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

10. Conexión Estambul (Tschiller: Off Duty)

Nick Tschiller, un duro policía de Hamburgo, viaja a través de Turquía y Rusia para rescatar a su hija de las manos de un agente secreto turco que está preparando un atentado en Moscú.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.