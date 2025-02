Las mejores películas de Google Argentina para ver en cualquier momento

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Google.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Google y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público.

A continuación el listado de las más populares

1. Gladiador II (Gladiator II)

Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Maximus a manos de su tío, Lucius se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro. Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucius debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo.

2. Robot salvaje (The Wild Robot)

Esta aventura épica cuenta la historia de una robot, Rozzum 7-1-3-4, "Roz" para abreviar, que naufraga en una isla inhabitada y debe aprender a adaptarse a los entornos rigurosos construyendo relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de una cría de ganso huérfana.

3. Sonic 2: La película

Después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe, pero Robotnik regresa con nuevo compañero Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones, pero Sonic no está solo, le ayudará Tails.

4. La Forja (The Forge)

Isaiah Wright aún tiene que madurar. Tras graduarse en el instituto sin ningún plan para el futuro, Isaiah recibe un empujón para empezar a tomar mejores decisiones en la vida. El plan de Dios para él es mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado.

5. Misión hostil (Land of Bad)

Kinney, un controlador de apoyo aéreo con poca experiencia, se incorpora a un equipo Delta Force en una misión en Filipinas. Cuando el equipo queda atrapado sin armas, las oportunidades de sobrevivir dependen de la habilidad de Reaper, un piloto de drones de las Fuerzas Aéreas.

6. Venom: El último baile (Venom: The Last Dance)

Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie.

8. Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)

Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. Cuarta entrega de 'Gru, mi villano favorito'.

9. Kraven the Hunter

Sergei Kravinoff es un cazador de caza mayor, que toma un suero mágico que le otorga habilidades sobrehumanas y una vida más larga.

10. La vida de Brian (Life of Brian)

Delirante y divertidísima comedia que relata, a golpe de carcajada, la vida de un desastre de hombre, contemporáneo de Jesucristo, que es confundido por el pueblo con un mesías. Que nadie se confunda: "Life of Brian" no es una amalgama de escenas absurdas que hacen reír, es una brillante sátira que desborda con un humor maravillosamente inteligente. Obra capital de los geniales Monty Python, su gozosa visión está llena de memorables gags que la encumbran como una de las mejores parodias de la historia del cine.

11. Transformers Uno (Transformers One)

La esperada historia del origen de cómo los personajes más icónicos del universo Transformers, Orion Pax y D-16, pasaron de ser hermanos de armas a convertirse en los enemigos jurados Optimus Prime y Megatron.

12. El hobbit: Un viaje inesperado

Precuela de la trilogía "El Señor de los Anillos", obra de J.R.R. Tolkien. En compañía del mago Gandalf y de trece enanos, el hobbit Bilbo Bolsón emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls, desde las mazmorras de los orcos hasta la Montaña Solitaria, donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los Enanos. Finalmente, en las profundidades de la Tierra, encuentra el Anillo Único, hipnótico objeto que será posteriormente causa de tantas sangrientas batallas en la Tierra Media.

13. Out of Darkness

En la antigua Edad de Piedra, un grupo dispar de humanos primitivos se une en busca de una nueva tierra. Pero cuando sospechan que un ser malévolo y místico los está persiguiendo, el clan se ve obligado a enfrentar un peligro que nunca imaginaron. (FILMAFFINITY)

15. Los Minions

La historia de Los Minions se remonta al principio de los tiempos. Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares que evolucionaron a través del tiempo, poniéndose siempre al servicio de los amos más despreciables. Ante su incapacidad para mantener a esos amos desde el T. Rex a Napoleón, los Minions acaban encontrándose solos y caen en una profunda depresión. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kevin, tiene un plan. Acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob, emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir, la terrible Scarlet Overkill. Pasarán de la helada Antártida, a la ciudad de Nueva York en los años sesenta, para acabar en el Londres de la misma época, donde deberán enfrentarse al mayor reto hasta la fecha: salvar a la raza Minion de la aniquilación.

16. El padrino. Parte III

Michael Corleone, heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse socialmente y legitimar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas sus esperanzas en encontrar un sucesor que se haga cargo de los negocios. Vincent, el hijo ilegítimo de su hermano Sonny, parece ser el elegido.

17. The Bourne Identity: El caso Bourne

Un hombre amnésico es rescatado por la tripulación de un barco pesquero italiano cuando flota a la deriva en el mar. Carece de identidad y de pasado, pero posee unas serie de talentos extraordinarios en artes lingüísticas, marciales y de autodefensa que sugieren una profesión de riesgo. Confuso y desorientado, emprende una frenética búsqueda para descubrir quién es y por qué su vida ha tomado un giro tan peligroso.

18. Terrifier 3

El payaso Art desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. Tras sobrevivir a la masacre de Halloween perpetrada por el peor asesino en serie desde Jack el Destripador, Sienna y su hermano se esfuerzan por reconstruir sus vidas destrozadas. A medida que se acercan las fiestas de Navidad, intentan abrazar el espíritu navideño y dejar atrás los horrores del pasado. Pero justo cuando creen que están a salvo, el payaso Art regresa, decidido a convertir su alegría navideña en una nueva pesadilla. La temporada festiva se desmorona rápidamente mientras el payaso Art desata su retorcido terror marca de la casa, demostrando que ninguna festividad es segura.

19. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

20. Smile 2

La estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde. Secuela del exitoso film de terror 'Smile' (2022).

21. La vida es bella

En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el extravagante Guido llega a Arezzo, en la Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a la encantadora Dora y, a pesar de que es la prometida del fascista Rodolfo, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan sólo un juego. (FILMAFFINITY)

22. Migración: un viaje patas arriba

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

23. El padrino. Parte II

Continuación de la saga de los Corleone con dos historias paralelas: la elección de Michael Corleone como jefe de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, el ya fallecido Don Vito, primero en Sicilia y luego en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York.

24. Romper el círculo (It Ends with Us)

Una mujer atraviesa las tumultuosas etapas de una relación abusiva. Tras mudarse a la ciudad de Boston después de la universidad, decide iniciar su propio negocio como florista y se enamora de un joven neurocirujano.

25. Napoleón

Una mirada personal a los orígenes del líder militar francés y su rápido y despiadado ascenso a emperador. La historia se ve a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cómo funciona Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (REUTERS/Andrew Kelly)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.