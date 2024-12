Lecturas y evangelio del 9 de diciembre: meditación y reflexión

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Todos los domingos, la Iglesia Católica lleva a cabo una Misa, el acto de culto más importante de esta religión. Sin embargo, en diferentes localidades católicas no se limitan a los fines de semana y se realiza prácticamente todos los días.

Es por eso que el Vaticano tiene disponible las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración litúrgica. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura del libro de Isaías

Lectura del libro del Génesis

Gn 3, 9-15. 20

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: "¿Dónde estás?" Éste le respondió: "Oí tus pasos en el jardín; tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí". Entonces le dijo Dios: "¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?" Respondió Adán: "La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí". El Señor Dios dijo a la mujer: "¿Por qué has hecho esto?" Repuso la mujer: "La serpiente me engañó y comí".



Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente:

"Porque has hecho esto,

serás maldita entre todos los animales

y entre todas las bestias salvajes.

Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo

todos los días de tu vida.

Pondré enemistad entre ti y la mujer,

entre tu descendencia y la suya;

y su descendencia te aplastará la cabeza,

mientras tú tratarás de morder su talón".



El hombre le puso a su mujer el nombre de "Eva", porque ella fue la madre de todos los vivientes.

Segunda lectura

Ef 1, 3-6. 11-12

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,

que nos ha bendecido en él

con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo,

para que fuéramos santos

e irreprochables a sus ojos, por el amor,

y determinó, porque así lo quiso,

que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos,

para que alabemos y glorifiquemos la gracia

con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado.



Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo.

El evangelio del día

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (Wikipedia)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María.



Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo.



El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin".



María le dijo entonces al ángel: "¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios". María contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dic

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

