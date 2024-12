Estos son los podcast mas escuchados de Apple Chile hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están a disposición a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Apple y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. Las Alucines

2. Necesito poder respirar: La vida de Jorge González

Jorge González, el líder de la banda más grande en la historia del rock y el pop chileno, tuvo una historia marcada por su genio precoz, la presión de ser un ícono social y las tensiones de la fama. Escándalos, momentos icónicos y una larga lista de canciones inolvidables. Estos seis capítulos exploran las victorias y las derrotas de un músico que luchó por nunca traicionar su esencia y que dejó un legado cultural indispensable para entender Chile.

3. Con Peras y Finanzas

Podcast de inversiones y finanzas personales.

4. EL SENTIDO DEL HUMOR

¿Querían comedia? ¡Acá tienen comedia! Además de actualidad, entrevistas, secciones, invitados y la particular forma de ver la vida de Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero.Todo y mucho más en: http:elsentidodelhumor.cl

5. Los Columnistas de Mesa Central

En Mesa Central, todas las mañanas, un selecto grupo de columnistas desmenuza y analiza los temas que están marcando la agenda, junto a Iván Valenzuela.

6. Passion Struck with John R. Miles

Passion Struck is more than just a show; it’s a journey into the minds and philosophies of the world’s most insightful people. Hosted by John R. Miles, this podcast unpacks the wisdom of its guests, offering practical advice to infuse intentionality and purpose into your career, well-being, life, and relationships. From renowned leaders like Robin Sharma, Admiral Stavridis, Daniel Pink, and Scott Galloway to accomplished women at the top of their fields, such as Susan Cain, Gretchen Rubin, Rachel Hollis, Gabby Bernstein, and Sharon Salzberg, and even scientists, founders, and diverse..

7. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

8. El Villegas - Actualidad y esas cosas

Podcast by Fernando Villegas

9. Tu Desarrollo Personal

Desarrollo personal,espiritualidad,libertad financiera,emprender y liderazgo.

10. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia Lucas S. Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Los podcasts disponibles en Apple

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Las plataformas de streaming han servido como un gran impulsor de los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la compañía cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.