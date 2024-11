Netflix Venezuela: Estas son las mejores series para ver hoy

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Cuando el teléfono suena (지금 거신 전화는)

Baek Sa Eon proviene de una prestigiosa familia política y se convirtió en el portavoz presidencial más joven de Corea. Su experiencia también incluye el tiempo que pasó como corresponsal de guerra, negociador de rehenes y presentador principal. Se casó con Hong Hee Joo hace 3 años. Ella es la hija del propietario de un periódico y tiene mutismo debido a un accidente que tuvo cuando era pequeña. Trabaja como intérprete de lenguaje de señas en la corte y en televisión. Baek Sa Eon y Hong Hee Joo se casaron en gran parte por conveniencia. Durante los últimos 3 años, no se han comunicado entre sí ni han comido juntos. Fingen que son una pareja felizmente casada. Un día, Hong Hee Joo es secuestrada por una persona no identificada. Esto cambia su vida matrimonial.

2. Las hermanas Guerra

La negativa de una mujer a unirse al oscuro plan de su hermana genera traiciones cuando intenta reencontrarse en la cárcel con su hija, a la que perdió tiempo atrás.

3. The Empress

4. Adoración (Adorazione)

Cuando una chica de 16 años desaparece, salen a la luz secretos que trastocan a una pequeña comunidad mientras sus amigos y familiares intentan recrear sus últimos movimientos.

5. Arcane

Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas.

6. La noche que volvimos a casa (The Night They Came Home)

En el oeste estadounidense de finales del siglo XIX, un grupo de forajidos nativos americanos aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo. Cuando un grupo de colonos decide luchar contra ellos, se desata una batalla épica por la supervivencia.

7. Caso no resuelto: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey? (Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey)

Los errores policiales y un circo mediático hicieron descarrilar la investigación del asesinato de JonBenét Ramsey. Esta docuserie reconstruye décadas de búsqueda de justicia.

8. Asalto en helicóptero (Helikopterrånet)

En 2009, un helicóptero aterriza sobre el depósito de dinero más seguro de Suecia y desaparece con varios millones. Esta serie dramática de acción narra la historia del golpe.

9. Un hombre infiltrado (A Man on the Inside)

Un exprofesor recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.

10. Rojo carmesí

Juana Levy es la heredera de la fórmula secreta de Rojo Carmesí y luchará para sacar adelante su empresa y superar todos los obstáculos, sin embargo, tendrá que enfrentarse a su gran amor Jorge y ante la ambición de Valeria Ruiz, una de las dueñas de VR Cosmetics, una mujer hermosa, con muchos seguidores y admiradores, pero también una mujer difícil y muy hábil en los negocios.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.