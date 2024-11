Este es el top 10 de series en Netflix Chile para disfrutar acompañado

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Chile

1. The Empress

2. Cuando el teléfono suena (지금 거신 전화는)

Baek Sa Eon proviene de una prestigiosa familia política y se convirtió en el portavoz presidencial más joven de Corea. Su experiencia también incluye el tiempo que pasó como corresponsal de guerra, negociador de rehenes y presentador principal. Se casó con Hong Hee Joo hace 3 años. Ella es la hija del propietario de un periódico y tiene mutismo debido a un accidente que tuvo cuando era pequeña. Trabaja como intérprete de lenguaje de señas en la corte y en televisión. Baek Sa Eon y Hong Hee Joo se casaron en gran parte por conveniencia. Durante los últimos 3 años, no se han comunicado entre sí ni han comido juntos. Fingen que son una pareja felizmente casada. Un día, Hong Hee Joo es secuestrada por una persona no identificada. Esto cambia su vida matrimonial.

3. Arcane

Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas.

4. Las hermanas Guerra

La negativa de una mujer a unirse al oscuro plan de su hermana genera traiciones cuando intenta reencontrarse en la cárcel con su hija, a la que perdió tiempo atrás.

5. Caso no resuelto: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey? (Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey)

Los errores policiales y un circo mediático hicieron descarrilar la investigación del asesinato de JonBenét Ramsey. Esta docuserie reconstruye décadas de búsqueda de justicia.

6. Adoración (Adorazione)

Cuando una chica de 16 años desaparece, salen a la luz secretos que trastocan a una pequeña comunidad mientras sus amigos y familiares intentan recrear sus últimos movimientos.

7. La noche que volvimos a casa (The Night They Came Home)

En el oeste estadounidense de finales del siglo XIX, un grupo de forajidos nativos americanos aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo. Cuando un grupo de colonos decide luchar contra ellos, se desata una batalla épica por la supervivencia.

8. Cobra Kai

Secuela de Karate Kid, 30 años después de los acontecimientos del film original y con el mismo reparto repitiendo los papeles principales.

9. DAN DA DAN (ダンダダン)

En una apuesta por ver si existen los fantasmas o los alienígenas, dos adolescentes viven experiencias paranormales aterradoras, consiguen superpoderes y.. ¿se enamoran?

10. Las madres de los Pingüinos (Matki pingwinów)

Cuando su hijo de siete años cambia de colegio, una luchadora de la MMA se da cuenta de que su combate más duro no es en el octágono, sino en la maternidad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.