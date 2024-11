Los 10 podcasts favoritos de Spotify Ecuador hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcasts han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público ecuatoriano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Spotify.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcasts son productos de audio que están al alcancea través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Estas producciones han sido bien recibidas en Ecuador

1. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

2. Farid Dieck | Relatos y Reflexiones

Mis amigos me dicen Faro. Relato historias y películas y reflexiono sobre ellas. Estudié Psicología, una maestría en clínica psicoanalítica y curso otra en psicoterapia psicoanalítica. Me gusta leer filosofía y escribir poesía.

3. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Bienvenidos a la quinta temporada del podcast de la doctora Marian Rojas Estapé. En esta nueva entrega, la médico y psiquiatra nos guiará para reconectar con nosotros mismos y recuperar la atención que hemos perdido.Vivimos en la era de gratificación instantánea y la cultura de la inmediatez, donde nos hemos vuelto dependientes emocionales, rodeados de constantes distracciones. Esta realidad afecta directamente a nuestra salud física, mental y emocional. Por ello, en esta temporada la doctora abordará los temas que más nos preocupan en el contexto actual: el uso de redes sociales, la pornografía, el estado de flow, el duelo, la soledad, entre otros.En este podcast encontrarás muchas de las herramientas que la doctora presenta en su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida y que te ayudarán a comprenderte mejor y a recuperar el control de tu vida.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.YouTube: https:www.youtube.comchannelUCjz8dmJ0bl7OJhQCVw9lv9wInstagram: https:www.instagram.commarianrojasestapeTiktok: https:www.tiktok.commarianrojas_oficialCréditos:Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaCoordinación: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: Sunne de Nación Podcast

4. Sorbito de Opinión

Nos reservamos el derecho de opinión. Todos los Jueves 8PM!

5. La cuarta es la vencida

Somos seres en constante evolución, en un proceso de vida en el cual caerse y levantarse es parte de nosotros y el encontrarse a sí mismo parece una tarea de nunca acabar, en el podcast la cuarta es la vencida, obtendrás herramientas que te ayudarán a serenar aspectos que estén causándote malestar emocional, psicológico o de tu diario vivir.Laura Arias creó este Podcast para hablar temas relacionados con la salud mental, brindándote herramientas y en cada episodio, una charla con una perspectiva diferente.Bienvenidx a este espacio en el que aprenderás que la tercera NUNCA es la vencida. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

6. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

7. ATERRADOS

ATERRADOS es el podcast donde el miedo cobra vida. Jason Thores les trae historias de terror y misterio, relatos escalofriantes y los casos mas perturbadores que te pondrán los pelos de punta. Contacto: jasonthoresgmail.com

8. Huberman Lab

The Huberman Lab podcast is hosted by Andrew Huberman, Ph.D., a neuroscientist and tenured professor in the department of neurobiology, and by courtesy, psychiatry and behavioral sciences at Stanford School of Medicine. The podcast discusses neuroscience and science-based tools, including how our brain and its connections with the organs of our body control our perceptions, our behaviors, and our health, as well as existing and emerging tools for measuring and changing how our nervous system works. Huberman has made numerous significant contributions to the fields of brain development, brain function, and neural plasticity, which is the ability of our nervous system to rewire and learn new behaviors, skills, and cognitive functioning. He is a McKnight Foundation and Pew Foundation Fellow and was awarded the Cogan Award, given to the scientist making the most significant discoveries in the study of vision, in 2017. Work from the Huberman Laboratory at Stanford School of Medicine has been published in top journals, including Nature, Science, and Cell, and has been featured in TIME, BBC, Scientific American, Discover, and other top media outlets. In 2021, Dr. Huberman launched the Huberman Lab podcast. The podcast is frequently ranked in the top 10 of all podcasts globally and is often ranked 1 in the categories of Science, Education, and Health & Fitness.

9. Si Somos

Un podcast íntimamente público. Todos los miércoles 8PM!

10. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en https:psimammoliti.com !

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.