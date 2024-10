Ranking Spotify en Ecuador: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Las canciones favoritas del momento

1. Mirame (w Ovy On The Drums)

2. Si Antes Te Hubiera Conocido

KAROL G

«Si Antes Te Hubiera Conocido» de KAROL G se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 59.698 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. Q U E V A S H A C E R H O Y ? (w De La Rose)

4. SE ME OLVIDA (w Feid)

Maisak

Tras haberse reproducido 54.668 veces, «SE ME OLVIDA (w Feid)» de Maisak se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. Soltera

W Sound

Cosechar éxitos es sinónimo de W Sound. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Soltera», debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 53.133 reproducciones de primera entrada?

6. LUNA (w ATL Jacob)

7. UWAIE

Kapo

«UWAIE», interpretado por Kapo, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 47.923 reproducciones.

8. Soltera

9. SORRY 4 THAT MUCH

10. Die With A Smile (w Bruno Mars)

Lady Gaga

«Die With A Smile (w Bruno Mars)» de Lady Gaga es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 36.843 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

