Las mejores películas en Disney+ en Uruguay hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Disney+. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones favoritas entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Disney+ Uruguay:

1. Del revés 2 (Inside Out 2) (Inside Out 2)

Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos..) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. Secuela de 'Inside Out'.

2. Culpa cero

La vida de Berta Muller, una exitosa escritora, se ve sacudida cuando, en la cima de su carrera, es expuesta en los medios por plagio. Lejos de asumir la responsabilidad, negará las acusaciones y tratará de justificarse ridículamente, aunque eso signifique exponer toda su oscuridad.

3. La mejor época del año (The Most Wonderful Time of the Year)

Jennifer es una ejecutiva que vive en una bonita casa junto a su hijo de 8 años. Estas Navidades se reunirán todos en casa de la joven. La visita más esperada es la de su novio, un tipo pedante y estirado, pero también se hará notar la presencia de su querido tío, que la ha cuidado desde su infancia y un compañero de viaje llamado Morgan, que congeniará enseguida con el hijo de Jennifer.

4. Tipos de gentileza (Kinds of Kindness)

Un hombre atrapado intenta tomar las riendas de su propia vida; un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece ser otra persona; y una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual.

5. S.W.A.T.

La serie sigue a Daniel "Hondo" Harrelson, un teniente S.W.A.T. que se ve dividido entre la lealtad a las calles y el deber con sus compañeros oficiales, cuando el agresivo y confiado líder del equipo 10-David SWAT, Jeff Mumford, lo asigna para dirigir una unidad altamente capacitada de la policía, que estará encargada de detener los crímenes en Los Ángeles.

6. Del revés

Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Aunque su vida ha estado marcada por la Alegría, también se ve afectada por otro tipo de emociones. Lo que Riley no entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir la Tristeza en su vida. Una serie de acontecimientos hacen que Alegría y Tristeza se mezclen en una peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de Riley.

7. Aguanta la respiración (Hold Your Breath)

En la Oklahoma de los años 30, asediada por las terribles tormentas de arena que azotan la región, una mujer cree que una presencia siniestra amenaza a su familia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Disney+ y el Streaming

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (AP/Richard Drew)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.