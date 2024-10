Estas son las series de moda en Netflix Estados Unidos hoy

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos:

1. Nadie quiere esto (Nobody Wants This)

Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

2. Monsters

Cinco años después de que la Tierra haya sufrido una invasión extraterrestre, un cínico periodista concuerda en escoltar a una turista desde una zona infectada en México hasta la segura frontera de Estados Unidos.

3. Love Is Blind

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

4. El Asombroso Circo Digital (The Amazing Digital Circus)

Una mujer de 25 años queda atrapada en un loco mundo virtual junto a otros cinco humanos y ahora están sujetos a los caprichos de una alocada IA y a sus propios traumas personales.

5. The Great British Bake Off

6. Misterios sin resolver

Casos reales de desapariciones estremecedoras, asesinatos escalofriantes y encuentros paranormales inspiran el atrapante relanzamiento de esta icónica serie documental.

7. La pareja perfecta (The Perfect Couple)

Amelia está a punto de entrar, por la vía del altar, en una de las familias más ricas de Nantucket, pero aparece un cadáver que arruina la boda y convierte a todos en sospechosos.

8. Vince McMahon: El titán de la WWE (Mr. McMahon)

La WWE tuvo altibajos sin precedentes con Vince McMahon. Esta docuserie ahonda en el polémico mandato de este magnate.

9. Yellowjackets

Después de un accidente de avión en las profundidades de Ontario, los miembros de un equipo de fútbol femenino son los únicos supervivientes del accidente. Las chicas de secundaria tendrán que luchar por su supervivencia contra los clanes caníbales.

10. Heartstopper

Charlie, un pensador demasiado nervioso y abiertamente gay y Nick, un jugador de rugby alegre y de buen corazón, se conocen en una escuela primaria británica para niños. La amistad florece rápidamente, pero ¿podría haber algo más..? Basado en la exitosa serie de novelas gráficas HEARTSTOPPER de Alice Oseman.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.