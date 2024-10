Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Colombia son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Rivales (Challengers)

Casada con un campeón con una mala racha de derrotas, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando éste debe enfrentarse a Patrick - su antiguo mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan y las tensiones se disparan, Tashi debe preguntarse a sí misma cuánto le costará ganar.

2. Los iniciados: El diario de las sombras (Los Iniciados: El Diario De Las Sombras)

Para resolver un nuevo misterio, el detective Frank Molina tendrá que regresar a un lugar que le recordará su tormentoso pasado.

3. Sol de justicia (Killer Heat)

Un detective privado expatriado acepta investigar una muerte sospechosa en Creta, Grecia, dentro de una familia con celos muy arraigados.

4. Robot Dreams

DOG es un perro solitario que vive en Manhattan. Un día decide construirse un robot, un amigo. Su amistad crece, hasta hacerse inseparables, al ritmo del Nueva York de los ochenta. Una noche de verano, Dog con gran pena, se ve obligado a abandonar a ROBOT en la playa. ¿Volverán a encontrarse?

5. Imaginario: Juguete diabólico (Imaginary)

Cuando Jessica se muda de regreso a la casa de su infancia junto con su familia, su hija menor Alice desarrolla un apego inquietante hacia un oso de peluche llamado Chauncey que encuentra en el sótano. Alice empieza a jugar con Chauncey, pero los juegos que empezaron inocentemente se vuelven más siniestros.

6. Miller's Girl

Una tarea de escritura creativa produce resultados complejos entre un maestro y su estudiante talentosa.

7. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

8. Los tres deseos de Cenicienta (Tre nøtter til Askepott)

Remake noruego de la película checa de 1973 "Tres deseos para Cenicienta" de Václav Vorlícek. Desde la muerte de su padre, Cenicienta vive con su cruel madrastra y su malcriada hermanastra, quienes la tratan como sirvienta en su propia casa. Durante una de sus escapadas diarias al bosque, Cenicienta impide que un par de hombres cacen, entre ellos el apuesto Príncipe del reino. Cenicienta y el Príncipe inmediatamente se sienten atraídos el uno por el otro, pero se espera que él encuentre una novia adecuada en el próximo baile real, al que Cenicienta no puede asistir. Equipada con una gran cantidad de coraje y fortalecida por sus tres bellotas mágicas, decide defenderse y determinar su propio destino. ¿Será capaz de liberarse de la tiranía de su madrastra y encontrar el amor verdadero?

9. La maldición del desierto (Sands of Oblivion)

En 1923, Cecil B. DeMille terminó el rodaje de "Los diez mandamientos". Durante el rodaje, ocurrieron extraños sucesos y, terminado el trabajo, el plató quedó sepultado bajo las dunas. Algunos años después, las tareas de rescate de los restos de los decorados, despiertan a un espíritu egipcio. A partir de ese momento, algunos miembros del equipo empiezan a morir.

10. Hit Man. Asesino por casualidad (Hit Man)

Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal.

