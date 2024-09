Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda terra en el último día

LUNA de Terra es una criptomoneda de tipo stablecoin que busca su respaldo en un valor externo a fin de disminuir su volatilidad (Infobae)

LUNA, la moneda digital nativa de la blockchain terra, fue fundada en enero de 2018 y rápidamente se ha convertido en una de las altcoins más populares, especialmente entre los argentinos, quienes han tenido que buscar opciones ante la inestabilidad financiera que enfrenta su país desde hace varias décadas.

Para entender a LUNA es necesario hablar de terra, la red de blockchain establecida a través del software Cosmos SDK y que tiene como singularidad la creación de las llamadas stablecoins que, como su nombre lo dice, son criptomonedas que buscan la estabilidad a través de un vínculo con divisas legales, commodities, entre otros, que “eliminan la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

Terra pretende eliminar los escenarios en donde una moneda virtual pueda tener movimientos bruscos en un abrir y cerrar de ojos, como sucede con el bitcoin, para lograr una adopción masiva y que esta moneda pueda ser usada en transacciones e instituciones descentralizadas.

En este panorama, terra busca que los usuarios de LUNA puedan realizar compras con sus monederos electrónicos y quienes reciban los pagos puedan tener un cambio automático a otra moneda, como el dólar o el peso con tarifas menores al uno por ciento.

Costo de terra

El costo de la criptomoneda de terra para este día a las 11:00 horas (UTC) es de 0.412588 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital sufrió un cambio del -3.79% en las últimas 24 horas , así como una variación del -1.43% en la última hora .

Actualmente, terra se encuentra en el lugar #181 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta divisa digital es de 19.54 dólares por unidad.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las monedas virtuales son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador(EFE/Sedat Suna)

En consecuencia, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les señala de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Sin embargo, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

En la actualidad existen diferentes criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha realizado comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el incremento de su valor.

¿Dónde comprar criptomonedas?

Para adquirir cualquiera de las criptomonedas que existe en este mercado no regulado se debe de acudir a páginas especializados.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

Cabe mencionar que el precio de cada una de estas divisas digitales varía en función de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede ocasionar cambios abruptos.

Esto significa que mientras más gente esté interesada y quiera hacerse de una criptomoneda determinada, mayor será su valor y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de divisas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un aumento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.