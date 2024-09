Las mejores cintas de Prime Video España para ver en cualquier momento

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Las producciones más populares para ver de Prime Video España

1. Tu madre o la mía: Guerra de suegras

Paco y Regina van a casarse, pero no saben que eso desatará una lucha entre sus madres por ver quién decide hasta el mínimo detalle de la boda. Carmen, la madre de Paco, es una experta en el chantaje sentimental para conseguir lo que quiere. Mientras que Catalina, la madre de Regina, es una experta en usar sus contactos para presionar y extorsionar a la gente hasta que se cumpla su más mínimo capricho. La lucha de ambas desata una batalla de proporciones épicas, donde no quedará nada en pie.

2. Hit Man. Asesino por casualidad (Hit Man)

Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal.

3. Guardians of the Tomb

4. Curiosa

Narra la historia de Marie de Régnier, una mujer libre e independiente que experimentó con su sexualidad a su vez que cosechó una prolífica carrera en el mundo de la literatura y la poesía. Coetánea de la también escritora Colette, Marie de Régnier se convirtió en una de las autoras más influyentes de la Francia de principios de siglo. Para pagar las deudas de su padre, Marie de Heredia se casa con el poeta Henri de Regnier, pero ella es la amante de Pierre Lou, un poeta que también es un erotómano y un gran viajero. Es con él con el que vivirá una iniciación al amor y el erotismo a través del vínculo fotográfico y literario que inventan juntos.

5. Breach

Un rudo mecánico es elegido para estar despierto y dar mantenimiento al arca interestelar de una nave espacial que mantiene con vida a unos pocos miles de supervivientes de una Tierra moribunda. El peligro llega cuando un alien capaz de cambiar de forma aparece en la nave para acabar con todos los supervivientes.

6. Curvature

7. The Electrical Life of Louis Wain

Cuenta la historia real del británico Louis Wain, un artista, inventor y empresario, que hizo todo lo posible para cuidar de sus cinco hermanas y su madre. Dos eventos cambiaron su vida para siempre: conocer a Emily, el amor de su vida y adoptar a Peter, un gatito perdido. Los dos se convertirán tanto en su familia como en su inspiración para pintar las extraordinarias imágenes de gatos que lo hicieron mundialmente famoso.

8. Llaman a la puerta

La cabaña de una pareja y su hija es invadida por extraños que los toman cautivos y luego exponen su simple propuesta: El mundo está llegando a su fin. Todos lo han visto. Y solo un terrible sacrificio de la familia puede detenerlo.

9. Miss Willoughby y la librería embrujada (Miss Willoughby and the Haunted Bookshop)

La señorita Willoughby es una educadora y entusiasta aventurera, heredera de una fortuna familiar que, junto con su ex mayordomo de las fuerzas armadas, Robert y el descarado pero confiable Jack Russell, Bentley, se ven envueltos en el misterio y la aventura que rodea una librería de antigüedades embrujada.

10. El último guerrero. Las raíces del mal (Последний богатырь: Корень зла)

Belogorie vive un momento de paz y tranquilidad. El mal fue vencido e Ivan está disfrutando de su fama junto a su familia, sus amigos y el maravilloso mundo moderno que le ayuda a vivir de manera confortable. Por suerte, tiene una espada mágica para pasar de un mundo a otro, para coger algunas cosas de vez en cuando. Pero cuando el mal reaparece y la existencia del mundo mágico está en peligro, Ivan tendrá que enfrentarse a los enemigos para que la paz regrese a Belogorie.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.