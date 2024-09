El top de las mejores series de Netflix en Estados Unidos

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos:

1. La pareja perfecta (The Perfect Couple)

Amelia está a punto de entrar, por la vía del altar, en una de las familias más ricas de Nantucket, pero aparece un cadáver que arruina la boda y convierte a todos en sospechosos.

2. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

3. Sunset: La milla de oro

Los elitistas agentes inmobiliarios de la agencia Oppenheim Group venden lujo a compradores acomodados de Los Ángeles. El dramatismo crece cuando se une una nueva agente.

4. El círculo

El día que Mae Holland es contratada para trabajar en el Círculo, la empresa de internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. A través de un innovador sistema operativo, el Círculo unifica direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia.

5. El peor ex imaginable (Worst Ex Ever)

Desde escalofriantes traiciones hasta tramas de asesinato, esta docuserie de casos reales disecciona el lado oscuro del amor a través del testimonio de testigos presenciales.

6. Supervivencia en equipo

En la implacable naturaleza de Alaska, 16 supervivientes compiten por llevarse un gran premio. Pero para ganarlo, estos lobos solitarios deberán trabajar en manada.

7. Dark Winds

Año 1971 en un punto remoto de la Nación Navajo cerca de Monument Valley. El teniente Joe Leaphorn de la Policía Tribal está abrumado por una serie de crímenes, aparentemente, sin relación entre ellos. Cuanto más se acerca a la verdad, más se abren las heridas de su pasado. Lo acompaña en este viaje su nuevo adjunto, Jim Chee. Chee también tiene viejas cuentas que saldar de su juventud en la reserva. Los dos hombres luchan juntos contra las fuerzas del mal, entre sí y contra sus propios demonios personales en su camino hacia la salvación.

8. Kaos (Serie de TV)

8 episodios Una nueva versión contemporánea de la mitología griega Mientras en el Monte Olimpo reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad (FILMAFFINITY)

9. El descubrimiento de las brujas

Diana Bishop es una académica brillante que huye de su condición de bruja, pero que tras descubrir un antiguo manuscrito de alquimia en la Biblioteca Bodleian de Oxford se convierte en la protagonista de un peligroso misterio. En el camino se encontrará con el enigmático genetista Matthew Clairmont quien también tiene un oscuro secreto familiar: es un vampiro.

10. Hot Wheels, ¡a correr!

Seis chavales van al campamento del Garaje Definitivo con el objetivo de aprender todo lo necesario para convertirse en la próxima generación de pilotos de Hot Wheels.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.