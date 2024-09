Las series más populares de Netflix en Chile para engancharse este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Chile

1. La pareja perfecta (The Perfect Couple)

Amelia está a punto de entrar, por la vía del altar, en una de las familias más ricas de Nantucket, pero aparece un cadáver que arruina la boda y convierte a todos en sospechosos.

2. Respira

Un apasionado equipo médico se entrega a salvar vidas en un hospital público desbordado, en el que las tensiones y el amor aceleran las pulsaciones.

3. Love Next Door (엄마친구아들)

Bae Seok Ryu siempre ha sido una persona destacada y llena de energía. Después de graduarse de la universidad, fue contratada por un gran conglomerado global como directora de proyectos. Sin embargo, un incidente en su trabajo la lleva a renunciar y quedarse desempleada, enfrentándose a una crisis personal. En medio de esta crisis, Bae Seok Ryu se reencuentra con Choi Seung Hyo, el hijo de la amiga de su madre. Él es el joven arquitecto más destacado del país y dirige el taller de arquitectura "In". No solo es casi perfecto como arquitecto, sino que también es muy atractivo y tiene una gran personalidad. Desde que sus madres se hicieron amigas cuando tenían cuatro años, ambos han compartido muchas experiencias, incluyendo momentos embarazosos que Seung Hyo quiere borrar de su vida. Ahora, ya adultos, sus caminos se cruzan de nuevo cuando Seok Ryu, tratando de reiniciar su vida defectuosa, reaparece en la pacífica vida de Seung Hyo.

4. Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

5. Prison Break

Michael Scofield (Wentworth Miller) es un hombre desesperado en un situación desesperada. Su hermano Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condenado a la pena capital está a la espera de ser ejecutado. A pesar de todas las evidencias, Michael cree en su inocencia, por lo que decide robar un banco para dejarse atrapar y ser encarcelado en la misma prisión que su hermano. Su objetivo: escapar juntos.

6. El portal: La historia oculta de Zona Divas

En los bajos fondos de Ciudad de México, las chicas que buscan una vida mejor acaban en una red de acompañantes en línea, sin saber que conducirá a una serie de feminicidios.

7. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

8. Kaos (Serie de TV)

8 episodios Una nueva versión contemporánea de la mitología griega Mientras en el Monte Olimpo reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad (FILMAFFINITY)

9. El peor ex imaginable (Worst Ex Ever)

Desde escalofriantes traiciones hasta tramas de asesinato, esta docuserie de casos reales disecciona el lado oscuro del amor a través del testimonio de testigos presenciales.

10. El amor vuelve a casa (가족X멜로)

Un padre que se alejó de su familia tras el fracaso de su negocio reaparece 11 años más tarde como el dueño del edificio donde viven y desata el caos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.