Los podcasts más populares hoy en Apple Uruguay

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público uruguayo, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. Palabra Plena, con Gabriel Rolón

Gabriel Rolón llega a Infobae Podcast con doce episodios imperdibles

2. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

3. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

4. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

5. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

6. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

7. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

8. La Venganza Será Terrible (oficial)

Si se queda dormido escuchando La Venganza Será Terrible por la radio, ahora también podrá quedarse dormido escuchándolo a cualquier hora en formato podcast.En lavenganzaseraterrible.com puede encontrar los episodios, etc.

9. Chisme Mitológico

Gracias por pasarte por aquí y escucharme!Puedes comprar mis novelas de mitología griega aquí.Para más chismes y nuevo contenido estas son mis redes sociales:InstagramYoutubeTiktok

10. NADIE DICE NADA

NadieDiceNada con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nati Jota y Nacho Elizalde. Ahora también te acompañamos en formato podcast. Escuchanos en vivo desde Youtube, de Lunes a Viernes de 10 a 13hs.

Qué hay en Apple Podcasts

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la compañía cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.