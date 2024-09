Apple Ecuador: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Las canciones favoritas del momento

1. SE ME OLVIDA

Maisak y Feid

El sencillo más reciente de Maisak y Feid ya se vislumbra como un nuevo clásico. SE ME OLVIDA entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Si Antes Te Hubiera Conocido

3. SORRY 4 THAT MUCH

4. LUNA

Feid y ATL Jacob

LUNA, interpretado por Feid y ATL Jacob, sigue en el cuarto lugar de la lista.

5. Brickell

Feid y Yandel

En quinto lugar, continúa Brickell de Feid y Yandel.

6. Mírame

7. Doblexxó

8. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Tití Me Preguntó, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. Moscow Mule

10. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny y Daddy Yankee. Quizás por esto es que La Santa debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música más escuchada del 2023

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

La artista más escuchada del 2023 en Apple Music fue Tylor Swift. Tras 12 meses repletos de hits de diferentes géneros musicales la compositora estadounidense se posicionó en el primer lugar, alcanzando el estrellato y superando a artistas como Madonna o Lady Gaga.

En los primeros meses del año pasado, 65 de sus canciones llegaron al Daily Top 100: Global de Apple Music, superando a cualquier otro artista del momento. Ante su destacada presencia musical, Swift dijo: "Me siento honrada de ser la Artista del Año de Apple Music".

Algunas de sus canciones más escuchadas en el año fueron: "Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off” y “Wildest Dreams”.

Otras canciones y artistas que comparten el trono entre lo más popular del 2023 son: “Flowers" de Miley Cyrus, “Last Night” de Morgan Wallen, “Kill Bill” de SZA y “Rich Flax” de Drake, 21 Savage.