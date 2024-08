Top 10 de Netflix en Chile: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 28 de agosto en Netflix Chile. Una de las ventajas que dan estas plataformas es su portabilidad, además de que se pueden encontrar producciones originales, estrenos y títulos clásicos que han sido galardonados en festivales.

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. Inexpertos (Incoming)

Su primera semana de instituto y la mayor fiesta del año. Cuatro chicos se desmelenan en una noche loca donde no faltarán los equívocos.

2. El sindicato (The Union)

Un obrero de Nueva Jersey pasa de ser un tío normal a un aspirante a espía cuando su novia del instituto, desaparecida desde hace tiempo, lo recluta para una misión de espionaje.

3. The First Slam Dunk (THE FIRST SLAM DUNK)

Adaptación al cine del histórico y exitoso manga publicado en la década de 1990 que revolucionó Japón con el baloncesto por bandera. Tras la pérdida de su padre, así como de su hermano mayor y as del baloncesto, Ryota Miyagi está decidido a cumplir el sueño de su hermano y ser un jugador profesional de baloncesto. Pero para ello, su equipo deberá vencer al vigente campeón: Sannoh. Aunque el manga sigue la historia de Hanamichi Sakuragi, en esta adaptación se ha puesto el foco sobre Ryota Miyagi, el que siempre fue concebido como un chico problemático. A lo largo de la cinta, se van intercalando escenas del partido contra Sannoh con los recuerdos y los duros momentos por los que pasó Ryota, ya sea con el fallecimiento de sus familiares cercanos, o con cómo se siente con respecto al trato que recibe de su madre.

4. Tòkunbọ (Tòkunbò)

Un excontrabandista tiene tres horas para entregar a la hija de un funcionario del Gobierno a sus captores.., o él y su familia pagarán las consecuencias.

5. El Inquebrantable: Camino hacia la Redención

Zamperini regresa a California donde se casó a regañadientes con Cynthia Applewhite mientras luchaba contra el trastorno postraumático. Sufriendo pesadillas constantes, ira, amargura y depresión, su mujer le convence para ir a la cruzada evangelista de 1949 de Billy Graham.

6. La Patrulla Canina: La superpelícula

Cuando un meteorito mágico se estrella en Ciudad Aventura, los cachorros de la Patrulla Canina consiguen unos superpoderes que los transforman en ¡Los PODEROSOS CACHORROS! Para Skye, la más pequeña del equipo, sus nuevos poderes son un sueño hecho realidad. Pero las cosas se complican cuando Humdinger, el archienemigo de los cachorros que acaba de fugarse de la cárcel, se une a Victoria Vance, una desquiciada científica obsesionada con los meteoritos y forman una alianza para robar los superpoderes y convertirse en supervillanos. Con el destino de Ciudad Aventura al filo del abismo, los Poderosos Cachorros tendrán que detener a los supervillanos antes de que sea demasiado tarde y Skye descubrirá que hasta la más pequeña del equipo puede ser la que determine el resultado.

7. Terminator 2: El juicio final (Terminator 2: Judgment Day)

Ha pasado once años desde que Sarah Connor fue marcada como objetivo para ser eliminada por un cyborg del futuro. Ahora su hijo John, el futuro líder de la resistencia, es el objetivo de un Terminator más moderno, más mortífero. Una vez más, la resistencia se las ha ingeniado para enviar un protector de vuelta al pasado para intentar salvar a John y a su madre Sarah.

8. Ferdinand

Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sentarse bajo un árbol a oler las flores que saltar, resoplar y embestirse con otros toros. A medida que va creciendo y haciéndose fuerte, su temperamento no cambia y sigue siendo un toro manso. Un día, unos hombres vienen buscando al toro más grande, rápido y bravo.. y Ferdinand es elegido equivocadamente para las corridas de toros de Madrid.

9. Los tipos malos

Cinco villanos notorios: el Sr. Lobo, Sr. Serpiente, Sr. Piraña, Sr. Tiburón y Srta. Tarántula, que han pasado toda una vida juntos realizando grandes atracos.

10. No puedo vivir sin ti

Carlos (Adrián Suar) es un consultor que lleva toda la vida enganchado al móvil del trabajo contestando emails, atendiendo llamadas y haciendo continuos video-meetings sin importarle el día y la hora que sea. Su nombramiento como socio está muy cerca y ahora más que nunca debe demostrar su total compromiso con la empresa. Sin embargo, para su mujer Adela (Paz Vega), la situación ha llegado a ser enfermiza, así que harta de ser siempre el segundo plato y aprovechando que sus hijos se han ido de erasmus, decide dejarle y comenzar una nueva vida. Ahora que Adela se ha ido de casa, Carlos hará todo lo posible para recuperarla, incluso apuntarse a una novedosa terapia que ha encontrado en internet. Una terapia para adictos a los móviles.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.