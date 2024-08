Volcán de Colima: se mantiene alerta por desgasificación pasiva este 28 de agosto

Volcán de Colima está activo y en vigilancia constante. (Archivo)

El Volcán de Colima, también conocido como el Volcán de Fuego de Colima se mantiene en constante vigilancia por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El coloso registra los siguentes signos y posibilidades de actividad para el resto del día.

Pronóstico meteorológico en la zona del volcán

Imagen en tiempo real no disponible por lo que en caso de evento de exhalación de vapor de agua, gas y/o ceniza, no se observara (Imagen 1, red de webcam). El volcán se encuentra en etapa de desgasificación pasiva.

Mayor información en Boletín técnico semanal del volcán de Colima, del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima (UCOL-CUEV).

Radiosondeo de Manzanillo Colima, 06:00 am hora local, del 28 de agosto del 2024:

En 5000 m: Viento del este-noreste de 25 km/h.

Entre 5000 y 7000 m: Viento del este de 22 km/h.

Por arriba de 7000 m: Viento del este-sureste de 23 km/h.

Imagen 1: Volcán de Fuego de Colima, 13:31 h (hora local).

Análisis del SMN



Hay presencia de nubosidad sobre en la zona del volcán, por lo que se obstaculizaría la detección satelital en caso de alguna actividad, (Imagen 2). La estimación satelital de lluvia no presenta precipitación sobre la zona del volcán en las últimas tres horas, esto con corte a las 12:00 h de hoy, hora local (Imagen 3).

Imagen 2: GOES-16 ABI, GEOCOLOR 13:31 h (hora local).

Imagen 3: Hidroestimador de las últimas tres horas.

Trayectoria de las cenizas

En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el pronóstico de trayectoria del modelo Hysplit (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory), ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una altura de posible emisión a 500 metros sobre el cono volcánico que está a 3,839 metros AMSL “sobre el nivel medio del mar” (2,745 metros AGL “sobre el nivel del suelo”), indica trayectorias hacia el oeste -suroeste (simulando exhalación cada siguiente hora, 6), a su paso por la zona noreste, norte, noroeste y oeste del estado de Colima; zona sur y suroeste del estado de Jalisco y sobre el Océano Pacífico, para las primeras 12 horas de pronóstico, (14:00 a las 02:00 hora local del día siguiente). Posteriormente para las últimas 12 horas de pronóstico, (02:00 a las 14:00 hora local del día siguiente), las trayectorias continuarán sobre el Océano Pacífico en donde concluirían. Dichas trayectorias pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas, procedentes del Volcán de Fuego de Colima

Más allá del peligroso volcán activo

El Volcán de Colima también es conocido como el Volcán de Fuego.(Cuartoscuro)

El Volcán de Colima también es un Parque Nacional, con un Área Natural Protegida federal ubicada en los límites entre Jalisco y Colima. Esta zona está compuesta por el Complejo Volcánico de Colima, que lo constituye el Volcán de Fuego y el Nevado de Colima, extendiéndose sobre 6,554.75 hectáreas.

El área fue instaurada como Parque Nacional el 5 de septiembre de 1936, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Su paisaje incluye pendientes forestadas de pinos y encinos, contrastando con las zonas semitropicales más bajas, así como una rica fauna silvestre, lo que le otorga el estatus de preciado museo natural de fauna y flora local.

El decreto avala laimportancia del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima por albergar diversos ecosistemas y especies, resultado de su origen volcánico, su compleja topografía, las elevadas alturas de sus cimas, su aislamiento de otras montañas y su proximidad al Océano Pacífico, factores que juntos crean un contexto único.

Aunque el Volcán de Colima es el más activo, el Popocatépetl se considera el más peligroso a razón de a su potencial de afectar gravemente a las poblaciones cercanas.

Este volcán es catalogado como un estratovolcán por estar constituido de múltiples capas de lava solidificada. Investigaciones indican que su estructura se conforma de rocas del Jurásico y calizas del Cretácico, así como de rocas sedimentarias marinas y formaciones graníticas, estas últimas datan desde el Cretácico hasta el Cuaternario.