Las películas favoritas del público en Prime Video Colombia

El amplio catálogo de Prime Video puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este domingo 11 de agosto en Colombia.

1. Arthur (Arthur the King)

Mikael Lindnord, el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura, tuvo un extraño encuentro durante la carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, cuando en su camino se cruzó un perro callejero. Tras el momento en el que Lindnord le alimentó, el perro le siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del planeta. Tras finalizar la carrera, Lindnord decidió adoptar al perro, llamarlo Arthur y llevarlo con él a Suecia.

2. Especial Este

3. Punto de mira

Orlando es un trabajador de seguridad informática que recibe la llamada de un misterioso extraño diciéndole que hay una bomba atada a su silla y, si se levanta, explotará. Bajo esta amenaza es obligado a seguir sus instrucciones para robar una fortuna, mientras descubre que la vida de su esposa e hija también están en peligro. La policía descubre el caso y sospecha que hay varios explosivos instalados en el edificio, por lo que planearán un rescate liderado por experto en explosivos (Mel Gibson) junto a un equipo SWAT.

4. El Ministerio de la Guerra Sucia (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico asigna a un grupo de soldados competentes para llevar a cabo una misión contra las fuerzas nazis detrás de las líneas enemigas.. Una historia real sobre una organización secreta británica de la Segunda Guerra Mundial: el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Fundada por Winston Churchill, su guerra irregular contra los alemanes ayudó a cambiar el curso de la guerra y dio origen a las modernas operaciones negras.

5. A Fondo (One Fast Move)

Un soldado expulsado de forma disciplinaria recurre a su padre ausente para que lo ayude a cumplir su sueño de pilotar motos en el campeonato de Supersport.

6. Infiltrada en la NASA (Space Cadet)

La fiestera de Florida Rex resulta ser la única esperanza para el programa espacial de la NASA después de que una casualidad la ponga a entrenar con otros candidatos que pueden tener mejores currículos, pero que no tienen su inteligencia, corazón y coraje.

7. Juego de espías: La ciudad eterna (My Spy The Eternal City)

Sophie, ahora adolescente, convence a JJ para que acompañe el viaje del coro de su escuela a Italia, donde ambos, sin saberlo, terminan siendo peones en un complot terrorista internacional que tiene como objetivo al jefe de la CIA, David Kim y su hijo, Collin, quien también resulta ser el mejor amigo de Sophie.

8. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

9. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

10. Antes de ti

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

