Las mejores melodías para escuchar en Apple Argentina en cualquier momento y lugar

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Who

Jimin

Who de Jimin es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Smeraldo Garden Marching Band

3. Si Antes Te Hubiera Conocido

4. Be Mine

Jimin

Be Mine se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Jimin está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Hoy

6. Slow Dance

Jimin y Sofia Carson

Slow Dance se ubica en la sexta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Jimin y Sofia Carson.

7. Perdonarte, ¿Para Qué?

8. Closer Than This

Jimin

Closer Than This de Jimin se vende como pan caliente. Pasa del puesto 13 de ayer al 8 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

9. Alegría

10. Rebirth (Intro)

Jimin

El sencillo más reciente de Jimin ya se vislumbra como un nuevo clásico. Rebirth (Intro) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

Los hits musicales del 2023

La artista más escuchada del 2023 en Apple Music fue Tylor Swift. Tras 12 meses repletos de hits de diferentes géneros musicales la compositora estadounidense se posicionó en el primer lugar, alcanzando el estrellato y superando a artistas como Madonna o Lady Gaga.

En los primeros meses del año pasado, 65 de sus canciones llegaron al Daily Top 100: Global de Apple Music, superando a cualquier otro artista del momento. Ante su destacada presencia musical, Swift dijo: "Me siento honrada de ser la Artista del Año de Apple Music".

Algunas de sus canciones más escuchadas en el año fueron: "Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off” y “Wildest Dreams”.

Otras canciones y artistas que comparten el trono entre lo más popular del 2023 son: “Flowers" de Miley Cyrus, “Last Night” de Morgan Wallen, “Kill Bill” de SZA y “Rich Flax” de Drake, 21 Savage.