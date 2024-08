Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

En los últimos años los seguidores del anime han tenido mayor accesibilidad a todo tipo de series gracias a la llegada de las plataformas de streaming que han apostado por integrar diferentes títulos a sus catálogos. Las producciones japonesas lograron captar la atención de los espectadores de occidente gracias a las fabulosas historias que relatan.

La industria del anime ha crecido a pasos agigantados y cada año se producen una gran cantidad de series y por temporada se transmiten un lote de historias que están dispuestas a luchar en los rankings de las más populares. Crunchyroll es una de las plataformas que se dedica exclusivamente a impulsar estas series y en su sitio web cuenta con un amplio listado de títulos para todo tipo de público.

Cada semana se publican los capítulos de las series que están en emisión, con subtítulos en diferentes idiomas y en el mejor de los casos algunas producciones cuentan con doblaje al español, sin embargo, en estos casos los episodios se publican un poco más tarde.

Si quieres adentrarte en el mundo de estas producciones japonesas o no tienes nada que ver este fin de semana y quieres descubrir una nueva serie, te recomendamos los animes más vistos esta semana en la plataforma.

Lista de animes

1.- OSHI NO KO S2

Oshi no Ko se posiciona como la historia de anime más popular de esta semana (Captura de tráiler oficial)

Impulsado por la venganza, Aqua se adentra en el mundo del espectáculo junto a su hermana gemela, Ruby. Mientras Ruby sigue los pasos de su madre para convertirse en una ídolo, Aqua se une a una famosa compañía de teatro con la esperanza de descubrir pistas sobre la identidad de su padre.

2.- Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian es una de las series más aclamadas de esta temporada (Captura de tráiler oficial)

Alya es una estudiante recién transferida que disfruta de tener buenas calificaciones y mucha popularidad en su nueva preparatoria, aunque lo habitual es que luzca muy fría. No suele hablar nunca con un compañero de clase muy estudioso llamado Kuza Masachika, y cuando lo hace, es para decirle algún halago en ruso. Lo que ella no sabe es que Kuze entiende el ruso, aunque hace ver que no. ¡Comprobemos hasta dónde llega esta curiosa historia de amor!

3.- Makeine: Too Many Losing Heroines!

¡La obra ganadora de la 15.ª entrega de los “Premios Gagaga” Shogakukan a la Novela Ligera por fin tendrá adaptación a anime para televisión! Chicas que no lograron conquistar los corazones de las personas que les gustaban: protagonistas perdedoras, es decir, “Makeines”. Anna Yanami, una chica que adora la comida y la clásica amiga de la infancia. Lemon Yakishio, una chica repleta de energía y muy divertida. Chika Komari, una chica tímida y asustadiza. ¡Una refrescante historia de juventud que nos muestra el lado perdedor del amor con unas protagonistas algo cuestionables! ¡Pierdan y brillen, chicas!

4.- Days with My Stepsister

Yuta Asamura comienza a compartir días con su hermanastra después de que su papá se casó de nuevo (Facebook Crunchyroll)

Cuando su padre se casa de nuevo, Yuta Asamura comienza a compartir techo con su nueva hermanastra, Saki Ayase, quien es la chica más linda de todo su curso. Estando ambos muy afectados por los recientes divorcios de sus padres, prometen mantener cierta distancia. Sin embargo, lo que comienza siendo respeto, pronto se convierte en algo más gracias a las experiencias que comparten. ¿Es admiración, amor filial o algo más?

5.- My Deer Friend Nokotan

Koshi Torako, una estudiante de preparatoria, siente que algo frío le roza la cara. Al mirar hacia arriba ve a una chica cuya cornamenta se atoró en unos cables eléctricos. Ayudar a Shinakono, una chica venado muy peculiar, hace que la vida de Torako, una estudiante modélica (en apariencia únicamente) se salga de control. ¡Así comienza la historia de esta chica (antigua delincuente) y otra más (¿un venado?) en esta aventura de chica conoce venado!

6.- NieR:Automata Ver1.1a Part II

2B es una unidad que participa en una misión que tristemente sale mal y eliminan a todo su equipo. Ella intenta seguir con su misión, donde conoce a 9S.

7.- Pseudo Harem

Eiji Kitahama se une un club de teatro soñando con tener una historia como en sus mangas favoritos (Facebook Crunchyroll)

Eiji Kitahama se une al club de teatro soñando con tener un harén como los de su manga favorito. Rin Nanakura, una chica de un curso inferior, se enamora de Eiji y va cambiando de personalidad hasta encontrar una que enamore al chico. Eso sí, haga lo que haga, hay algo que no cambia: que cada vez está más enamorada de Eiji. ¿Conseguirá decirle la verdad y ser ella misma?

8.- 2.5 Dimensional Seduction

Takashi Natsume ha visto youkai, monstruos Japoneses, toda su vida. Heredó de su abuela Reiko un libro de nombres de youkai. Estos nombres le dan al dueño poder sobre los youkai, y así él y su guardaespaldas autoproclamado, Nyanko-sensei, pasan sus días devolviendo esos nombres a sus dueños originales.

9.- MONOGATARI Series OFF & MONSTER Season

Vacaciones de primavera, el breve intervalo entre el segundo y el tercer trimestre de clases en la preparatoria. Koyomi Araragi se encuentra con una chica tan linda que le hiela la sangre. Esta vampira ardiente, impulsiva y a la vez fría se hace llamar “Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade”. Estando al borde de la muerte luego de perder sus cuatro extremidades, le pide a Koyomi que la salve. Tras sufrir el miedo, el caos y finalmente las dudas, Koyomi decide darle su propia sangre para salvarla. Cuando se despierta, se da cuenta de que él mismo se convirtió en un vampiro. Koyomi quiere ser un humano de nuevo, pero para ello deberá recuperar las cuatro extremidades perdidas de Kiss-shot. Meme Oshino se encargará de mediar mientras koyomi intenta recuperar las cuatro extremidades de la vampira retando a tres poderosos cazadores de vampiros. Estas vacaciones de primavera infernales, las últimas de su vida como estudiante, serán solo el inicio.

10.- The Elusive Samurai

Año 1333, el shogunato de Kamakura se desmorona. Ashikaga Takauji, uno de los vasallos de confianza del shogunato, lo traiciona y organiza una rebelión. Hojo Tokiyuki, heredero legítimo, logra huir de la masacre junto a un sacerdote sintoísta llamado Suwa Yorisige y llega hasta Kamakura. Tokiyuki, convertido en fugitivo para poder seguir con vida, pone en marcha un plan para recuperar lo que le corresponde por derecho.

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La demanda de anime a nivel global

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series.

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.