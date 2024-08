Actividad volcánica en Guatemala: monitoreo del volcán de Fuego en las últimas horas

La última erupción fuerte del volcán de Fuego fue en el año 2018. (Archivo Infobae)

Ante la actividad eruptiva del volcán de Fuego y los Colosos de Pacaya y Santiaguito, el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene supervisión continua para comunicar a la ciudadanía sobre cualquier cambio en las medidas de resguardo ante una posible urgencia.

Este 10 de agosto el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) ha dado a conocer el más reciente boletín vulcanológico en el que comunica la situación de estos tres importantes volcanes de Guatemala.

El volcán de Pacaya está ubicado entre los municipios de San Vicente Pacaya del departamento de Escuintla, Amatitlán y Villa Canales del departamento de Guatemala. (Reuters/Luis Echeverría)

Volcán de Fuego

Actividad: se registran de 4 a 6 explosiones débiles y moderadas por hora, con columnas de gas y ceniza que se elevan hasta los 4500 msnm (14763 pies) y se dispersan de 10 a 30 km en dirección oeste y noroeste. Las explosiones se acompañan de avalanchas y sonidos débiles similares a locomotora de tren que duran 1 minuto; así mismo durante la noche y madrugada se observó pulsos incandescentes de 50 a 100 metros de altura sobre el cráter y de varios minutos de duración. Se espera caída de ceniza fina en poblados ubicados al oeste del volcán, tales como Yepocapa y Acatenango. En cuanto a la actividad explosiva, seguir las recomendaciones descritas en el boletín especial BEFGO-003-2024.

Volcán de Pacaya

Actividad: las condiciones atmosféricas no permiten realizar observaciones directas al cráter Mackenney. Durante la noche y madrugada no se observó ningún reflejo incandescente, sin reportes de sonidos o explosiones. La actividad volcánica en niveles bajos. No se descarta la ocurrencia de períodos de desgasificación prolongados o columnas de desgasificación con abundante ceniza.

Volcán de Santiaguito

Actividad: se observa desgasificación sobre el domo Caliente. Durante la madrugada se reportaron 3 explosiones débiles, las cuales provocaron incandescencia y avalanchas en dirección oeste y suroeste. Así mismo es posible que se generen explosiones de características moderadas, las cuales puedan formar una columna de gas y ceniza con altura de hasta 3400 msnm (10498 pies). Dicha ceniza puede dispersarse a 10 a 15 km hacia el oeste, provocando caída de ceniza fina en la comunidad de San Marcos Palajunoj y Loma Linda. Es posible que se produzcan avalanchas fuertes y sonidos audibles a varios kilómetros del edificio volcánico. No se descarta la ocurrencia de flujos de bloques y ceniza de características moderadas a fuertes, como también posibles flujos piroclásticos de largo alcance en diferentes direcciones, por lo tanto seguir las recomendaciones del boletín especial BESAN-004-2024.

El vapor se eleva desde el volcán Fuego, visto desde San Juan Alotenango, en las afueras de la Ciudad de Guatemala el 19 de noviembre de 2018. (Reuters/Luis Echeverría)

Los volcanes más activos de Guatemala

Debido a su localización en el Cinturón de Fuego del Pacífico, los volcanes cubren gran parte de la geografía del país, lo que lo convierte en una de las zonas con mayor densidad de estas formaciones rocosas.

A pesar de que en Guatemala se han identificado al menos 324 estructuras de origen volcánico, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) distingue únicamente 32 volcanes, mientras que la Federación Nacional de Andinismo dice que son 37. Los 287 restantes son llamados por el INSIVUMEH como “focos eruptivos”.

Sin embargo, independientemente de las diferencias, en el presente son tres los volcanes que se encuentran activos y que son objeto de vigilancia de las autoridades guatemaltecas: el volcán de Fuego, de Pacaya y de Santiaguito.

El volcán de Fuego y sus erupciones

Ubicado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, el de Fuego es el estratovolcán más activo de América Central y uno de los que tiene mayor importancia a nivel mundial.

Con más de 3763 metros sobre el nivel del mar, este volcán ha registrado a lo largo de su historia diversas erupciones violentas, como la de 1932, cuando cubrió con ceniza a la ciudad de Antigua Guatemala y algunas partes de Honduras y El Salvador; la de 1974 cuando sus flujos piroclásticos devastaron parte de la vegetación de los alrededores y sepultó parcialmente las comunidades de San Pedro Yepocapa y Acatenango.

El 3 de junio de 2018 tuvo su mayor erupción en lo que va del nuevo milenio, con columnas de ceniza que alcanzaron los 10 mil metros de altura sobre el nivel del mar. Esta actividad dejó 300 personas muertas, 200 no localizadas y 600 heridos; así como dos millones de residentes damnificados.

El reporte de su última actividad fuerte fue el pasado 12 de diciembre de 2022, cuando el volcán entró en erupción dejando columnas de ceniza de 500 metros de altura y generando un flujo de lava de 800 metros, con caída de ceniza en asentamientos de 45 kilómetros a la redonda.