Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify Chile

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público chileno, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. Tomás Va A Morir

3 Amigos que buscan pasar los últimos días con su amigo Tomas.

2. ¿Cómo Están Los Weones?

¿Cómo Están Los Weones? es un programa espontáneo donde Rosario y Daniel contarán distintas experiencias de su vida, junto a invitados y a interacciones con el público. Acompáñanos en esta aventura!

3. Piruja Radio Poscas

Vienbenidos a nuestra nuoe projecto de la mas sabrozita de la poblacíon ! ya tu sabe la mas pulenta, no asepte imitasiones

4. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

5. Con Peras y Finanzas

Podcast de Inversiones y Finanzas personales.

6. No soy yo, eres tú

Podcast dedicado a temas de parejas, sexualidad, confesiones personales y fracasos amorosos. Hablaremos sin pelos en la lengua, con mucho humor y sin censura.

7. Lo Que Importa con Daniel Matamala

Cada semana, Daniel Matamala te invita a una conversación sobre un tema que importa. Matamala distingue lo relevante del ruido, para profundizar en las historias que impactan nuestras vidas, más allá de los titulares. Una conversación cercana, sin tapujos, junto a reconocidos invitados de la política, cultura, academia, tecnología, economía y más. Un viaje al fondo de un tema que importa.

8. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. En cada episodio de Psicología al Desnudo, el podcast 1 en salud mental y top 13 global, encontrarás herramientas muy valiosas para tu bienestar. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en https:psimammoliti.com !

9. Menú del día

Palomoza y La Wilo se juntan para servirte tu Menú del día, hablaremos de comida? Si, pero no tanto. Es una experiencia culinaria de datos útiles y aveces no tanto a cargo de dos personas que no siempre están de acuerdo con ellos mismos. Solo te aseguramos una sana entretención.

10. El Camino es Hacia Adentro

El camino es hacia adentro es un podcast independiente sobre autoconocimiento en el que te vas a sumergir muy dentro de vos misma y comenzarás a explorarte, entenderte y conocerte como nunca antes. Mi nombre es Sol y mi intención es acompañarte mientras vas nutriendo el camino de regreso a vos. https:www.universoshakti.com.ar https:www.instagram.comuniversoshakti https:t.meelcaminoeshaciaadentro Para consultas o propuestas laborales escribime a holauniversoshakti.com

Qué son los podcasts

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.