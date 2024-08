Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video España

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Las producciones más populares para ver de Prime Video España

1. El Gato con Botas: El último deseo

Secuela de 'El gato con botas' (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas..

2. El Ministerio de la Guerra Sucia (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico asigna a un grupo de soldados competentes para llevar a cabo una misión contra las fuerzas nazis detrás de las líneas enemigas.. Una historia real sobre una organización secreta británica de la Segunda Guerra Mundial: el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Fundada por Winston Churchill, su guerra irregular contra los alemanes ayudó a cambiar el curso de la guerra y dio origen a las modernas operaciones negras.

3. Géminis: El planeta oscuro

Una misión espacial es enviada para terraformar un planeta distante. Sin embargo, la misión se encuentra con algo desconocido que tiene su propio plan para el planeta.

4. Ladrones de élite

Después de ser reclutado por un grupo de ladrones poco convencionales, el renombrado criminal Richard Pace se ve envuelto en un elaborado atraco de oro que promete tener implicaciones de gran alcance en su vida y en la vida de muchos otros.

5. Ninja Turtles: Caos mutante

Después de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como quinceañeros normales, llevando a cabo actos heroicos. Su amiga April O'Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos. (FILMAFFINITY)

6. Monkey Man: El Despertar De La Bestia (Monkey Man)

Kid, un joven anónimo que se gana la vida a duras penas en un club de lucha clandestino donde, noche tras noche, con una máscara de gorila, es golpeado hasta sangrar por luchadores más populares a cambio de dinero. Después de años de ira reprimida, Kid descubre una manera de infiltrarse en el enclave de la siniestra élite de la ciudad. A medida que el trauma de su infancia se desborda, sus manos misteriosamente llenas de cicatrices desataron una explosiva campaña de represalia para ajustar cuentas con los hombres que le quitaron todo.

7. El último viaje del Demeter

Basado en un solo capítulo, el Captain's Log, de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker, la historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres. La película detallará los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente en ruinas. No había rastro de la tripulación.

8. Juego de espías: La ciudad eterna (My Spy the Eternal City)

Sophie, ahora adolescente, convence a JJ para que acompañe el viaje del coro de su escuela a Italia, donde ambos, sin saberlo, terminan siendo peones en un complot terrorista internacional que tiene como objetivo al jefe de la CIA, David Kim y su hijo, Collin, quien también resulta ser el mejor amigo de Sophie.

9. El engaño

Chris se acaba de divorciar y vive en Montana, en una mansión en la montaña. Conoce a la imponente Sky en un centro comercial de la zona y sienten una gran conexión. No obstante, Chris empieza a sospechar que algo no va bien cuando la compañera de piso de Sky aparece muerta. La verdad no tarda en salir a la luz: Sky es una estafadora que le ha tendido una trampa. Lo tenía todo pensado, incluso su encuentro 'fortuito' en el centro comercial. Chris se queda atrapado dentro su casa y cuando su exmujer Jamie y su hija Willow le visitan, acaban siendo víctimas del mismo engaño. Los tres tendrán que poner a trabajar su ingenio si quieren salir con vida de la mansión.

10. La cena

Paul y Claire Lohman son un matrimonio con dos hijos que deben asistir a una lujosa cena organizada por Stan, el hermano de Paul. Stan es candidato a gobernador y quiere aprovechar esa cena para poner fin al oscuro secreto que esconde la familia de su hermano y que está directamente relacionado con sus hijos. ¿Hasta dónde llegará el matrimonio Lohman por defender y proteger a sus chicos?

