Los mejores filmes de Hulu Estados Unidos para ver en cualquier momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones favoritas entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Hulu Estados Unidos:

1. Dune: Parte dos (Dune: Part Two)

Sigue el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, Paul se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

2. El escuadrón suicida

Un grupo de super villanos se encuentran encerrados en Belle Reve, una prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task Force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados son enviados a la isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos.

3. Alex Jones. Una Guerra contra la Verdad (The Truth vs. Alex Jones)

Documental de HBO que sigue los históricos juicios por difamación iniciados por los padres de las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook contra el fanático de las teorías de conspiración Alex Jones en una batalla legal por la verdad.

4. Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire)

Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

5. Wonka

Basada en el personaje que protagoniza "Charlie y la fábrica de chocolate", el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, "Wonka" cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día.

6. Aquaman y el reino perdido

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo, de una destrucción irreversible.

7. Barbie

Largometraje "live-action" basado en la popular línea de muñecas Barbie.

8. Sangre en los labios (Love Lies Bleeding)

Jackie está decidida a triunfar como culturista y se dirige a Las Vegas para participar en una competición. En su camino, pasa por un pequeño pueblo de Nuevo México donde conoce a Lou, la solitaria gerente del gimnasio local. El padre de Lou es traficante de armas y lleva las riendas de un sindicato del crimen. Jackie y Lou se enamoran. Pero su relación provoca violencia y ambas se ven inmersas en las maquinaciones de la familia de Lou.

9. Batman vs Superman: El amanecer de la Justicia

Ante el temor de las acciones que pueda llevar a cabo Superman, el vigilante de Gotham City aparece para poner a raya al superhéroe de Metrópolis, mientras que la opinión pública debate cuál es realmente el héroe que necesitan. El hombre de acero y Batman se sumergen en una contienda territorial, pero las cosas se complican cuando una nueva y peligrosa amenaza surge rápidamente, poniendo en jaque la existencia de la humanidad.

10. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.