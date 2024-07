El evangelio y las lecturas: la palabra del 30 de julio

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Todos los domingos, la Iglesia Católica realiza una Misa, el acto de culto más importante de esta religión. Sin embargo, en la mayoría de las localidades católicas no se limitan a los fines de semana y se lleva a cabo casi todos los días.

Es por eso que el Vaticano tiene disponible las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración litúrgica. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura del profeta Jeremías

Jer 14, 17-22

Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche,

porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre,

por una herida gravísima.

Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada;

si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre.

Hasta los profetas y los sacerdotes

andan errantes por el país y no saben qué hacer.



¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá?

¿O te has cansado ya de Sión?

¿Por qué nos has herido tan gravemente,

que ya no tenemos remedio?

Esperábamos tranquilidad y sólo hay perturbación;

esperábamos la curación y sólo encontramos miedo.



Reconocemos, Señor, nuestras maldades

y las culpas de nuestros padres;

hemos pecado contra ti.

Por ser tú quien eres, no nos rechaces;

no deshonres el trono de tu gloria.

Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros

y no la quebrantes.

¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover?

¿Acaso los cielos, por sí solos, pueden darnos la lluvia?

Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas,

por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza.

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 13, 36-43

En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: "Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo".



Jesús les contestó: "El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son los partidarios del demonio; el enemigo que la siembra es el demonio; el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles.



Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga''.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

