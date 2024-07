Las mejores películas en Prime Video en Colombia hoy

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones más populares entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Prime Video Colombia:

1. El Ministerio de la Guerra Sucia (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico asigna a un grupo de soldados competentes para llevar a cabo una misión contra las fuerzas nazis detrás de las líneas enemigas.. Una historia real sobre una organización secreta británica de la Segunda Guerra Mundial: el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Fundada por Winston Churchill, su guerra irregular contra los alemanes ayudó a cambiar el curso de la guerra y dio origen a las modernas operaciones negras.

2. Arthur (Arthur the King)

Mikael Lindnord, el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura, tuvo un extraño encuentro durante la carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, cuando en su camino se cruzó un perro callejero. Tras el momento en el que Lindnord le alimentó, el perro le siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del planeta. Tras finalizar la carrera, Lindnord decidió adoptar al perro, llamarlo Arthur y llevarlo con él a Suecia.

3. Juego de espías: La ciudad eterna (My Spy the Eternal City)

Sophie, ahora adolescente, convence a JJ para que acompañe el viaje del coro de su escuela a Italia, donde ambos, sin saberlo, terminan siendo peones en un complot terrorista internacional que tiene como objetivo al jefe de la CIA, David Kim y su hijo, Collin, quien también resulta ser el mejor amigo de Sophie.

4. Infiltrada en la NASA (Space Cadet)

La fiestera de Florida Rex resulta ser la única esperanza para el programa espacial de la NASA después de que una casualidad la ponga a entrenar con otros candidatos que pueden tener mejores currículos, pero que no tienen su inteligencia, corazón y coraje.

5. A fuego lento (La passion de Dodin Bouffant)

Francia, 1885. Narra la relación entre Eugenie, una reputada cocinera y Dodin, el gourmet para el que ha estado trabajando durante los últimos 20 años.

6. Atrapados en el abismo (No Way Up)

Esta película sigue a personajes de orígenes muy diferentes que se juntan cuando el avión en el que viajan se estrella en el Océano Pacífico. Cuando el avión se detiene peligrosamente cerca del borde de un barranco con los pasajeros y la tripulación atrapados en una bolsa de aire, se produce una lucha de pesadilla por la supervivencia en la que el suministro de aire se agota y los peligros se acercan por todos lados.

7. La idea de tenerte (The Idea of You)

Solène, madre soltera de 40 años, comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de August Moon, la banda de chicos más popular del planeta.

8. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

9. Juego de espías

JJ es uno de los agentes más reputados de la CIA que cuenta con una rutina predeterminada: cumplir la misión y no dejar cabos sueltos. Todo cambia cuando Bobbi, una niña de 9 años, le graba confesando que es miembro de uno de los Servicios de Inteligencia más reputados del mundo. Ahora, el veterano agente deberá enseñar a Bobbi cómo convertirse en una espía de primera si no quiere ser descubierto, recorriendo un camino que enseñará a ambos lecciones que no esperaban.

10. Divorcio en negro (Tyler Perry's Divorce in the Black)

Ava, una joven profesional bancaria, está devastada cuando su marido abandona su matrimonio. Está decidida a luchar hasta que el destino intervenga y revele las perversas hazañas que una vez sabotearon el destino de Ava.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Getty Images)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.