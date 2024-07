El evangelio y las lecturas: la palabra del 22 de julio

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración litúrgica de hoy, dados a conocer por el propio Vaticano.

Es importante mencionar que al realizarse Misas casi todos los días, el Vaticano actualiza la palabra del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura del libro del Cantar de los Cantares

Can 3, 1-4

Esto dice la esposa:

“En mi lecho, por las noches,

a mi amado yo buscaba.

Lo busqué, pero fue un vano.

Me levantaré. Por las plazas

y barrios de la ciudad

buscaré al amor de mi alma.



Lo busqué, pero fue en vano.

Y me encontraron los guardias

de la ciudad y les dije:

‘¿Qué no vieron a aquel que ama

mi alma?’ Y apenas se fueron,

encontré al amor de mi alma”.

El evangelio de hoy

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Juan

Jn 20, 1-2. 11-18

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”.



María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: “¿Por qué estás llorando, mujer?” Ella les contestó: “Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto”.



Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: “Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?” Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: “Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto”. Jesús le dijo: “¡María!” Ella se volvió y exclamó: “¡Rabbuní!”, que en hebreo significa ‘maestro’. Jesús le dijo: “Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: ‘Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios’ ”.



María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje.

