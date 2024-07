La canción más reproducida en Apple Estados Unidos hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados:

1. Not Like Us

Kendrick Lamar

La canción de Kendrick Lamar se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la primera posición.

2. Lies Lies Lies

3. A Bar Song (Tipsy)

Shaboozey

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Shaboozey. Quizás por esto es que A Bar Song (Tipsy) debuta en el ranking directamente en el tercer lugar.

4. I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

5. Pink Skies

Zach Bryan

Pink Skies se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Zach Bryan está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. 28

7. Habits

8. Please Please Please

Sabrina Carpenter

Con una diferencia favorable de 3, Please Please Please de Sabrina Carpenter se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Renaissance

10. Fuel

Eminem y JID

Fuel de Eminem y JID pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los hits musicales del 2023

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

La artista más escuchada del 2023 en Apple Music fue Tylor Swift. Tras 12 meses repletos de hits de diferentes géneros musicales la compositora estadounidense se posicionó en el primer lugar, alcanzando el estrellato y superando a artistas como Madonna o Lady Gaga.

En los primeros meses del año pasado, 65 de sus canciones llegaron al Daily Top 100: Global de Apple Music, superando a cualquier otro artista del momento. Ante su destacada presencia musical, Swift dijo: "Me siento honrada de ser la Artista del Año de Apple Music".

Algunas de sus canciones más escuchadas en el año fueron: "Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off” y “Wildest Dreams”.

Otras canciones y artistas que comparten el trono entre lo más popular del 2023 son: “Flowers" de Miley Cyrus, “Last Night” de Morgan Wallen, “Kill Bill” de SZA y “Rich Flax” de Drake, 21 Savage.