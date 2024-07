Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 9 de julio

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de hoy, actualizados por el propio Vaticano.

Recuerda que al llevarse acabo Misas prácticamente todos los días, la Iglesia Católica da a conocer las lecturas y el evangelio del día diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 9 de julio

Lectura de la profecía de Oseas

Os 8, 4-7. 11-13

Esto dice el Señor:

"Han nombrado reyes sin contar conmigo,

han escogido príncipes sin saberlo yo.

Con su oro y su plata se han hecho ídolos,

para su perdición.

Tu becerro, Samaria, es repulsivo

y mi ira arde contra él.

¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse

los hijos de Israel?

Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios,

por eso quedará hecho trizas.



Siembran vientos y cosecharán tempestades;

su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano,

y si la produce, los extranjeros se la comerán.



Efraín ha construido multitud de altares,

y sólo le han servido para pecar.

Aunque yo les escribiera todas mis leyes,

las ignorarían como si fueran de un extraño.

Aunque inmolen víctimas en mi honor

y coman su carne, no me dan gusto,

pues tengo presentes sus culpas

y castigaré sus pecados.

Por eso volverán a la esclavitud''.

El evangelio del día

El evangelio y las lecturas son la pieza central en las Misas (Reuters)

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 9, 32-38

En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: "Nunca se había visto nada semejante en Israel". Pero los fariseos decían: "Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios".



Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos".



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

