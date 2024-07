Qué serie ver esta noche en Netflix Chile

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Supacell

En Londres, cinco personas normales y corrientes descubren que tienen poderes extraordinarios. Un hombre deberá reunirlas para salvar a la mujer que ama.

2. El hombre de los 1000 hijos (The Man with 1000 Kids)

Un grupo de familias descubre que el hombre carismático en el que habían confiado también es donante de esperma de cientos de otros niños en todo el mundo.

3. La tercera persona (גוף שלישי)

Una serie íntima y sensible que explora un tema a menudo controvertido: el vínculo entre una pareja infértil y la madre sustituta que lleva a su futuro hijo.

4. Mentiras desesperadas (Pedaço de Mim)

Debido a un extraño fenómeno, una mujer se queda embarazada de gemelos de padres distintos. Con el tiempo, luchará por mantener a su familia unida.. y sus secretos ocultos.

5. La Pasión Turca

Olivia, tras haber intentado suicidarse, es investigada por su colaboración una red de contrabando de obras de arte junto a Yaman, su amante turco del que está plenamente enamorada.

6. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

7. Ni una más

Unos días antes de la semana de exámenes finales de segundo de bachillerato, Alma (Nicole Wallace), una adolescente de 17 años, conflictiva, mala estudiante y con baja autoestima, extiende frente a la fachada de su instituto una tela blanca donde la noche anterior ha escrito en grandes letras de color rojo: “Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador”. ¿Cómo y cuándo ha sucedido esa agresión sexual? ¿Quién es ese violador? ¿Quién es la víctima? ¿Es verdad lo que denuncia Alma o es mentira?

8. Mi dulce niña (Liebes Kind)

Lena vive en completo aislamiento junto con sus dos hijos, Hannah y Jonathan, en un hogar de alta seguridad. Comen, van al baño y se acuestan en horarios prescritos con precisión. Tan pronto como entra en la habitación, se ponen en fila para mostrar sus manos. Obedecen a todo lo que dice. Hasta que la mujer logra escapar. Después de un accidente automovilístico casi fatal, es hospitalizada. Pero el verdadero alcance de esta pesadilla se revela con la llegada de los padres de Lena al hospital esa misma noche. Han estado buscando desesperadamente a su hija desaparecida durante casi 13 años.

9. Clanes

Cuando el asesinato de su padre destapa la doble vida que llevaba, una abogada busca venganza infiltrándose en un cártel de la droga gallego y congeniando con su líder.

10. The Rising of the Shield Hero (盾の勇者の成り上がり)

Naofumi Iwatani se encuentra un día en un mundo paralelo donde ha sido invocado junto a otras personas para convertirse juntos en los salvadores del mismo. Cada uno de los héroes apareció con su propio set de equipo legendario al ser invocado y a Naofumi le tocó el escudo. Debido a que Naofumi carece de carisma y es un poco tímido, no tardan mucho en considerarlo el más débil y al tercer día lo traicionan, lo acusan en falso y le roban. Olvidado de la mano de dios por todos, desde reyes al pueblo, Naofumi se sume en una espiral de ira y venganza. Es así como comienza su nuevo destino en este mundo paralelo.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.