Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Not Like Us

Kendrick Lamar

Not Like Us, interpretado por Kendrick Lamar, continúa en el primer lugar de la lista.

2. Please Please Please

3. I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

Post Malone

El hit de Post Malone se encuentra en tercer lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 2.

4. A Bar Song (Tipsy)

5. WHISKEY WHISKEY (feat. Morgan Wallen)

6. MILLION DOLLAR BABY

Tommy Richman

El sencillo más reciente de Tommy Richman ya se vislumbra como un nuevo clásico. MILLION DOLLAR BABY entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. Like That

Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar

Like That de Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. Pink Skies

9. Espresso

10. BIRDS OF A FEATHER

Billie Eilish

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Billie Eilish. Quizás por esto es que BIRDS OF A FEATHER debuta en el ranking directamente en el décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.