Las películas más populares de Prime Video España que no podrás dejar de ver

El amplio catálogo de Prime Video puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este lunes 24 de junio en España.

1. Pájaros

Es la historia de un viaje, el de dos hombres que, pasados ya los 50, van en busca de una grulla inalcanzable y un futuro imposible. Un viaje en el que recorrerán Europa, pero también su propia vida, sus relaciones, la familia, el amor, el sexo como una catarsis ante el inevitable paso del tiempo.

2. Matusalén

3. La guarida

En su última misión en Afganistán, Kate, una piloto de la RAF, es herida. Para escapar de su perseguidores, se refugia en un búnker que antiguamente había sido usado por los rusos para experimentar con ADN alienígena. La batalla entre soldados y monstruos mutantes está servida.

4. El cazador de búfalos (Butcher's Crossing)

Una epopeya fronteriza sobre un desertor de la Ivy League que viaja a las tierras salvajes de Colorado, donde se une a un equipo de cazadores de búfalos en un viaje que pone en peligro su vida y su cordura. Basada en la aclamada novela de John Williams.

5. Federer: Twelve Final Days

Dirigido por el ganador del Oscar Asif Kapadia y el director Joe Sabia, 'Federer: los últimos doce días' hace un repaso de los últimos días de la distinguida carrera del legendario tenista, capturando a Federer en su momento más vulnerable y sincero, mientras dice adiós a un deporte y a los fans que dieron forma a su vida durante dos décadas. Acompañado de entrevistas con rivales legendarios y amigos como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, se relata un acceso sin precedentes a la relación entre estas estrellas.

6. Collection

7. Zona prohibida (Black Site)

Un grupo de oficiales con base en un laberinto ultrasecreto debe luchar por sus vidas contra Hatchet, un brillante e infame preso altamente peligroso. Cuando escapa, se convierte en una amenaza de consecuencias nefastas y de largo alcance.

8. Parallel

Sigue el viaje de Vanessa, una mujer afligida que misteriosamente se encuentra navegando entre espacios paralelos.

9. Murder at Yellowstone City

Un ex esclavo que llega a la ciudad de Yellowstone, Montana, una antigua y desolada ciudad próspera que ahora está en declive, en busca de un lugar al que llamar hogar. Ese mismo día, un buscador local descubre oro y es asesinado.

10. La idea de tenerte (The Idea of You)

Solène, madre soltera de 40 años, comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de August Moon, la banda de chicos más popular del planeta.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.