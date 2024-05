Las series de Hulu Estados Unidos que roban la atención HOY

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos:

1. The Veil: red de mentiras (The Veil)

Dos mujeres se sumergen en un juego letal de mentiras desde Estambul hasta París y Londres.

2. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

3. 20.000 especies de abejas

Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. (FILMAFFINITY)

4. 9-1-1

Drama basado en hechos reales que explora la ajetreada profesión y vida del personal que opera detrás de la línea de emergencia 911. A través de ella, policías, paramédicos y bomberos reciben llamadas de urgencias diarias por las que rápidamente deben acudir y poner en riesgo su vida para salvar la de otros.

5. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

6. Anatomía de Grey

La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va a comprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas personales.

7. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

8. Junior Masterchef: EUA (MasterChef Junior)

La competencia entre los pequeños chefs llega hasta los Estados Unidos. El desafío gastronómico entre los más pequeños se traslada a tierra norteamericana, en donde los concursantes demostrarán todo su talento mientras elaboran los platos que les propone la producción. Luego, serán evaluados por el notable jurado.

9. WWE Raw

WWE Raw, también conocido como Monday Night Raw, es un programa de televisión de entretenimiento deportivo de lucha libre profesional producido por la WWE. Se ha transmitido sin interrupciones desde su estreno del 11 de enero de 1993 hasta la fecha, desde Estados Unidos por medio de la cadena USA Network

10. Abbott Elementary

En esta comedia en el lugar de trabajo, un grupo de maestros dedicados y apasionados y un director ligeramente sordo, se reúnen en una escuela pública de Filadelfia donde, a pesar de las probabilidades en su contra, están decididos a ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida. Aunque estos increíbles servidores públicos pueden ser superados en número y sin fondos suficientes, aman lo que hacen, incluso si no aman la actitud menos que estelar del distrito escolar hacia la educación de los niños.

Qué hay en Hulu

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.