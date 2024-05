AC Milan se lleva la victoria tras golear 5-1 a Cagliari

AC Milan 5 - 1 Cagliari

Milan firmó una actuación sobresaliente tras golear a Cagliari durante el encuentro disputado en el San Siro este sábado, el cual concluyó con un resultado de 5-1.

AC Milan encaró el partido con la intención de sumar más puntos en la competencia después de empatar 3-3 en el último duelo celebrado frente a Génova. En el lado de los visitantes, Cagliari se tuvo que conformar con un empate a uno ante Lecce.

Con este resultado, el conjunto rojinegro es segundo, mientras que Cagliari es decimoquinto tras el final del partido.

La primera parte del enfrentamiento comenzó de forma positiva para el once rojinegro, que dio el pistoletazo de salida en el San Siro con un gol de Ismael Bennacer a los 35 minutos. Tras esto, el primer periodo acabó con un marcador de 1-0.

En el segundo tiempo llegó el gol para AC Milan, que puso más tierra de por medio a través de un tanto de Pulišić a los 59 minutos. No obstante, un tanto de Nández redujo la diferencia para el once cagliaritani a los 63 minutos. Sin embargo, el conjunto local aumentó el marcador gracias al gol de Reijnders a los 74 minutos. De nuevo marcó el once rojinegro gracias a un tanto de Rafael Leão en el minuto 83, permitiendo el 4-1. Sumó otra vez el equipo local, que se distanció con un nuevo gol de Pulišić, que completaba así un doblete instantes antes del silbatazo final, en el 86, cerrando así el encuentro con el resultado de 5-1.

Durante el partido se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores de Milan que entraron al partido fueron Fikayo Tomori, Noah Okafor, Rafael Leão, Theo Hernández y Pobega en sustitución de Matteo Gabbia, Giroud, Chukwueze, Florenzi e Ismael Bennacer, mientras que los cambios de Cagliari fueron Oristanio, Lapadula, Paulo Azzi, Mutandwa y Wieteska, que entraron para suplir a Dossena, Deiola, Nández, Shomurodov y Yerry Mina.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a tres jugadores. Mostró dos tarjetas amarillas a Ismael Bennacer y Matteo Gabbia, de Milan y una a Yerry Mina de Cagliari.

Con esta buena actuación AC Milan asciende hasta los 74 puntos en la Serie A y se queda en el segundo puesto de la clasificación, en posición de acceso a Champions League. Por su parte, Cagliari se mantiene con 33 puntos con los que afrontaba esta trigésimo sexta jornada.

El próximo partido de la competición para ambos equipos se jugará a domicilio: AC Milan se medirá con Torino y Cagliari jugará contra Sassuolo.