Las series más vistas en Netflix Estados Unidos para pasar horas frente a la pantalla

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Estados Unidos

1. Todo un hombre (A Man in Full)

Entre enemigos implacables, una quiebra repentina y un imperio que empieza a desmoronarse, un magnate inmobiliario de Atlanta deberá luchar por volver a la cima.

2. Mi reno de peluche (Baby Reindeer)

Cuando un cómico en apuros tiene un gesto amable con una mujer vulnerable, desencadena una obsesión enfermiza que amenaza con destrozar la vida de ambos.

3. Orange: El condado de oro

Un nuevo grupo de agentes inmobiliarios se enfrenta, compitiendo para establecerse en la segunda oficina del Grupo Oppenheim en la costa del Condado de Orange. ¿Será la presión demasiado fuerte para estos agentes?

4. John Mulaney presenta: Estamos todos en Los Ángeles (John Mulaney Presents: Everybody's in L.A.)

En seis episodios imperdibles, John Mulaney recorre Los Ángeles durante una semana, justo cuando la ciudad se llena de comediantes.

5. El caso Asunta

Cuando un matrimonio denuncia la desaparición de su hija de 12 años, la investigación no tarda en volverse contra ellos.

6. My Next Guest with David Letterman and John Mulaney

7. Los Detectives Muertos (Dead Boy Detectives)

Dos fantasmas adolescentes forman equipo con una médium para resolver los misterios de su sobrenatural clientela.. hasta que una poderosa bruja les complica los planes.

8. Maléfica: Maestra del mal

Maléfica: Maestra del mal, de Disney, es una aventura de fantasía que retoma la historia de Maléfica varios años más tarde en la que se dieron a conocer los hechos que endurecieron el corazón de la villana más emblemática de Disney y la llevaron a arrojar una maldición sobre la princesa recién nacida: Aurora. La película continúa explorando la compleja relación entre el hada de enormes cuernos y la futura reina, mientras forjan nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger el páramo y las criaturas mágicas que lo habitan.

9. El círculo

El día que Mae Holland es contratada para trabajar en el Círculo, la empresa de internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. A través de un innovador sistema operativo, el Círculo unifica direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia.

10. Sin cerrojos: Un experimento carcelario (Unlocked: A Jail Experiment)

En este reality, un sheriff pone en marcha un experimento social revolucionario que brinda ciertas libertades a los presos de un centro penitenciario de Arkansas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.