Ranking Prime Video: estas son las películas favoritas del público mexicano

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Las producciones más populares para ver de Prime Video México

1. Freelance

Mason Petit (John Cena) es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba). En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.

2. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

3. Legado de sangre

Un exagente de las Fuerzas Especiales se mete en el inframundo criminal para evitar que le quiten a su único hijo.

4. Concrete Utopia

5. Rambo: Last Blood

Después de luchar contra sus demonios durante décadas, John Rambo vive ahora en paz en su rancho familiar en Arizona, pero su descanso se ve interrumpido cuando Gabriela, la nieta de su ama de llaves María, desaparece después de cruzar la frontera con México con el propósito de conocer a su padre biológico. Rambo, que con los años se ha convertido para Gabriela en una verdadera figura paterna, emprende un desesperado y peligroso viaje para encontrarla.

6. Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

7. Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas

Narra lo acontecido el 1 de mayo de 2023, cuando cuatro niños estaban a bordo de un pequeño avión que se estrelló en lo profundo del Amazonas. Los niños no solo sobrevivieron al accidente, sino que pasaron 40 días solos en la selva hasta que finalmente fueron rescatados el 9 de junio.

8. Hermanos

El capitán Sam Cahill, un condecorado marine, es enviado a combatir en Afganistán. Algunos meses después, el gobierno lo declara fallecido o desaparecido. Enterado de la noticia, su hermano pequeño Tommy se queda en Estados Unidos, cuidando de su cuñada Grace y sus sobrinos. Con el tiempo, Tommy se gana su cariño y llega a sustituir a su hermano como marido y como padre. Pero un día reciben una noticia inesperada, cuyas consecuencias sacudirán la unidad de la familia.

9. De profesión: Duro

Dalton tiene un doctorado en Filosofía, pero ha optado por ganarse la vida como vigilante de locales de alterne, una profesión bastante bien remunerada. Contratado para mantener el orden en el Double Duce en Jasper, Missouri, resulta herido en su primera noche en el local y es atendido por "Doc" Clay, una bella doctora de la localidad. Enseguida se enamora de ella, pero hay otro hombre que se interpone entre ambos: Brad Wesley, un extorsionista y capo mafioso.

10. Antes de ti

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

