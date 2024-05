Estas son las series mas populares para ver en Hulu Estados Unidos hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Hulu Estados Unidos

1. Under the Bridge

Reena Virk, una niña de catorce años, fue a reunirse con amigos en una fiesta y nunca regresó a casa. Siete chicas adolescentes y un chico fueron acusados del brutal asesinato.

2. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

3. BMF (Black Mafia Family)

Drama inspirado en la historia real de dos hermanos que se criaron en las decadentes calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron origen a una de las familias criminales más influyentes de Estados Unidos. El carismático liderazgo de Demetrius 'Big Meech' Flenory, la perspicacia empresarial de Terry 'Southwest T' Flenory y la visión de la hermandad en comunidad, más allá del tráfico de drogas y dentro del mundo del hip-hop, convertirían a los hermanos en un icono a nivel mundial. Su inquebrantable creencia en la lealtad a la familia sería la piedra angular de su relación y el núcleo de su posible distanciamiento.

4. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

5. Will Trent

Basado en la exitosa serie "Will Trent" de Karen Slaughter. El agente especial Will Trent fue abandonado al nacer y soportó una dura madurez en el abrumado sistema de crianza temporal de Atlanta. Decidido a asegurarse de que nadie se sienta como él, ahora tiene la tasa de eliminación más alta.

6. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

7. High Hopes

Tom y sus amigos emprenden la posibilidad para diseñar un plan que consiste en robar una caja hermética de Marihuana enviada por el gobierno al FBI. Con el dinero que sacaría del robo, podría financiar su película, pero su novia, que acaba de dejarlo, tiene un plan muy siniestro. (FILMAFFINITY)

8. Shōgun

Ambientada en el Japón de 1600, lord Yoshii Toranaga lucha por su vida mientras que sus enemigos en el Consejo de regentes se alían contra él cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado cerca de un pueblo pesquero.

9. American Idol

American Idol es un programa de telerrealidad de concursantes cantantes creado por Simon Fuller y producido por FremantleMedia y 19 Entertainment. Comenzó a transmitirse de la mano de Fox desde el 11 de junio de 2002 y hasta diciembre de 2016 en un ciclo de 14 años, bajo la conducción deRyan Seacrest. Pero, tras una temporada de ausencia, la cadena ABC se atribuyó el regreso de Idol de cara a 2018 con el mismo presentador y nuevos jueces.

10. Alert: Unidad de personas desaparecidas

Cuando el hijo de la oficial de policía Nikki Parker desaparece, ella se une a la Unidad de Personas Desaparecidas (LAMPU) de LAPD para ayudar a otras personas a encontrar a sus seres queridos, incluso mientras busca a los suyos. Seis años más tarde, su mundo se pone patas arriba cuando su exmarido, Devon Zoellner, aparece con una foto de prueba de vida de su hijo desaparecido. ¿O es eso?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.