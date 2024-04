¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en Colombia

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Colombia son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas

Narra lo acontecido el 1 de mayo de 2023, cuando cuatro niños estaban a bordo de un pequeño avión que se estrelló en lo profundo del Amazonas. Los niños no solo sobrevivieron al accidente, sino que pasaron 40 días solos en la selva hasta que finalmente fueron rescatados el 9 de junio.

2. Freelance

Mason Petit (John Cena) es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba). En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.

3. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

4. Concrete Utopia

5. Rambo: Last Blood

Después de luchar contra sus demonios durante décadas, John Rambo vive ahora en paz en su rancho familiar en Arizona, pero su descanso se ve interrumpido cuando Gabriela, la nieta de su ama de llaves María, desaparece después de cruzar la frontera con México con el propósito de conocer a su padre biológico. Rambo, que con los años se ha convertido para Gabriela en una verdadera figura paterna, emprende un desesperado y peligroso viaje para encontrarla.

6. De profesión: Duro

Dalton tiene un doctorado en Filosofía, pero ha optado por ganarse la vida como vigilante de locales de alterne, una profesión bastante bien remunerada. Contratado para mantener el orden en el Double Duce en Jasper, Missouri, resulta herido en su primera noche en el local y es atendido por "Doc" Clay, una bella doctora de la localidad. Enseguida se enamora de ella, pero hay otro hombre que se interpone entre ambos: Brad Wesley, un extorsionista y capo mafioso.

7. Cómo conquistar a Billy Walsh (How to Date Billy Walsh)

Los adolescentes Amelia (Charithra Chandran) y Archie (Sebastian Croft) han sido mejores amigos desde la infancia. Archie siempre ha estado allí para pelear las batallas de Amelia, reírse de sus bromas y luchar constantemente por su amor y afecto. Archie ha estado enamorado de su mejor amiga desde que tiene memoria. Justo cuando reúne el coraje para declarar sus sentimientos, Amelia se enamora perdidamente de Billy Walsh (Tanner Buchanan), el nuevo estudiante transferido estadounidense. Archie, con el corazón roto, hace todo lo posible para tratar de mantener a Amelia y Billy alejados, pero termina acercándolos y corre el riesgo de perder a su mejor amiga al mismo tiempo.

8. Agente X: Última misión

La CIA está siendo chantajeada: alguien está asesinando periodistas extranjeros y haciendo que la Agencia parezca la responsable. Mientras el mundo comienza a unir sus fuerzas contra EE.UU., la CIA decide recuperar a su agente retirado más brillante y rebelde, forzándole a enfrentarse a su pasado para que intente desenmascarar una conspiración internacional.

9. Legado de sangre

Un exagente de las Fuerzas Especiales se mete en el inframundo criminal para evitar que le quiten a su único hijo.

10. Dogman: Vida Inquebrantable

Douglas, un hombre golpeado por la vida y abusado de niño por su padre, encuentra su salvación en el amor de sus perros. Tratando de olvidar su traumático pasado, Douglas descubre el amor y la actuación, pero también el desencanto del ser humano.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Getty Images)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.