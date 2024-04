Valor de cierre del dólar en Panamá este 8 de abril de USD a PAB

Pablo Moyano tuvo que postergar el paro del Sindicato de Camioneros y ahora habla de una marcha a Plaza de Mayo

El gremialista había amenazado con que “no se iba a mover una hoja ni una pluma” si el gobierno de Milei no homologaba los aumentos. La Casa Rosada no cedió y sin embargo no hubo huelga. Anunciaron un plenario sindical para el jueves. El trasfondo del conflicto