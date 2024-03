Top 10 de Hulu en Estados Unidos: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

El amplio catálogo de Hulu puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este domingo 24 de marzo en Estados Unidos.

1. Pobres criaturas

Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

2. La hija del pantano

Helena, una mujer que vive una vida aparentemente normal, esconde un oscuro secreto: su padre es el infame "Rey de los Pantanos", el hombre que la mantuvo a ella y a su madre cautivas en el desierto durante años. Después de toda una vida intentando escapar de su pasado, Helena se ve obligada a enfrentarse a sus demonios cuando su padre escapa inesperadamente de la prisión.

3. Barbie

Largometraje "live-action" basado en la popular línea de muñecas Barbie.

4. Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

5. Ha nacido una estrella

Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina.

6. The Royal Hotel

Después de quedarse sin dinero mientras viajaban con mochila en un pequeño pueblo dominado por hombres en el interior de Australia, dos amigos recurren a unas vacaciones de trabajo en el Royal Hotel. Cuando el comportamiento de los lugareños comienza a cruzar la línea, las chicas se encuentran atrapadas en una situación desconcertante que rápidamente se sale de su control.

7. Wonka

Basada en el personaje que protagoniza "Charlie y la fábrica de chocolate", el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, "Wonka" cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día.

8. The Creator

Thriller post-apocalíptico que involucra un futuro impactado por una guerra entre humanos e IA.

9. Siempre hemos vivido en el castillo

En Shirleyville, Vermont, durante los años sesenta, las hermanas Merricat y Constance y su tío Julian, enfermo y confinado a una silla de ruedas, viven aislados en una gran mansión situada en la colina que domina la ciudad, atormentados por los recuerdos de una tragedia familiar ocurrida hace seis años. La llegada del primo Charles amenazará el frágil equilibrio de sus mentes, perseguidas por la locura, el miedo y la superstición.

10. Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story

La historia de Elizabeth Thomas, una estudiante de secundaria de 15 años que fue preparada y secuestrada por el maestro Tad Cummins.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.