Ranking de Hulu en Estados Unidos: estas son las series más vistas del momento

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos:

1. Shōgun

Ambientada en el Japón de 1600, lord Yoshii Toranaga lucha por su vida mientras que sus enemigos en el Consejo de regentes se alían contra él cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado cerca de un pueblo pesquero.

2. Alert: Unidad de personas desaparecidas

Cuando el hijo de la oficial de policía Nikki Parker desaparece, ella se une a la Unidad de Personas Desaparecidas (LAMPU) de LAPD para ayudar a otras personas a encontrar a sus seres queridos, incluso mientras busca a los suyos. Seis años más tarde, su mundo se pone patas arriba cuando su exmarido, Devon Zoellner, aparece con una foto de prueba de vida de su hijo desaparecido. ¿O es eso?

3. La chica de la limpieza

Thony De La Rosa es una médica camboyana, a cuyo hijo Luca se le diagnostica un trastorno de inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal. Dejando a su esposo Marco en Filipinas, Thony llega a los Estados Unidos en busca de tratamiento médico urgente para su hijo, pero cuando el único donante de médula ósea compatible se retira y su visa expira, Thony se encuentra atrapada en Las Vegas, forzada a apoyar a su hijo trabajando como empleada de limpieza junto a su cuñada filipina Fiona. Después de presenciar accidentalmente un asesinato, Thony es reclutada por el mafioso Arman Morales para usar sus habilidades médicas como limpiadora, borrando la evidencia de los crímenes de la mafia. Al cruzar a un mundo de moral gris, Thony comienza a vivir una doble vida, guardando secretos a su familia mientras limpia escenas del crimen y esquiva la ley, jugando según sus propias reglas en un peligroso inframundo criminal.

4. BMF (Black Mafia Family)

Drama inspirado en la historia real de dos hermanos que se criaron en las decadentes calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron origen a una de las familias criminales más influyentes de Estados Unidos. El carismático liderazgo de Demetrius 'Big Meech' Flenory, la perspicacia empresarial de Terry 'Southwest T' Flenory y la visión de la hermandad en comunidad, más allá del tráfico de drogas y dentro del mundo del hip-hop, convertirían a los hermanos en un icono a nivel mundial. Su inquebrantable creencia en la lealtad a la familia sería la piedra angular de su relación y el núcleo de su posible distanciamiento.

5. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

6. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

7. The Bachelor

The Bachelor (El soltero) es un espectáculo de telerrealidad estadounidense que debutó en septiembre de 2002 por la cadena ABC. El "reality" gira alrededor de un joven atractivo que será cortejado por 25 mujeres. Este soltero, empieza con un conjunto de "citas en grupo", según las cuales el soltero eliminará gradualmente a las concursantes hasta que sólo queden unas pocas de ellas. En ese momento, se empiezan a tener citas individuales y, con las no eliminadas (la concursante es eliminada al no recibir la rosa), habrá reuniones y citas entre las familias del soltero y las pocas concursantes restantes. Finalmente él deberá elegir una, que se declara ganadora de esa temporada.

8. 9-1-1

Drama basado en hechos reales que explora la ajetreada profesión y vida del personal que opera detrás de la línea de emergencia 911. A través de ella, policías, paramédicos y bomberos reciben llamadas de urgencias diarias por las que rápidamente deben acudir y poner en riesgo su vida para salvar la de otros.

9. Anatomía de Grey

La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va a comprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas personales.

10. Chopped

Programa de televisión estadounidense de telerrealidad culinaria creado por Dave Noll y Michael Krupat, junto con la productora ejecutiva Linda Lea y presentado por Ted Allen. En este concurso cuatro chefs se enfrentarán unos contra otros compitiendo por la oportunidad de ganar 10.000$. El programa es conocido por ser más afilado que la mayoría de la programación al aire en la red, utilizando el lenguaje censurado con frecuencia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.