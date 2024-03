Estas son las series mas populares para ver en Google Estados Unidos hoy

Google ofrece diversos títulos para que los usuarios puedan pasar un buen momento. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Google ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Google Estados Unidos

1. Yellowstone

John Dutton (Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

2. Avatar: La leyenda de Aang

La historia transcurre en un mundo de gente principalmente asiática (el estilo de vida en la serie se basa en la primera mitad del siglo XIX), donde predominan las artes marciales y la manipulación de los elementos en combinación con el misticismo oriental, dando seguimiento a las aventuras de Aang, el más reciente sucesor de una larga línea de avatares y sus amigos en un intento por salvar su místico mundo de la despiadada Nación del Fuego que busca conquistar a las demás naciones. Durante sus travesías son acechados insistentemente por el desterrado príncipe del fuego Zuko, cuyo objetivo es capturar al avatar para recuperar su honor. Esta serie es presentada como si se tratara de una serie de libros, en donde cada episodio actúa como un capítulo y cada temporada como un solo libro, los cuales se titulan por el elemento temático de la temporada.

3. The Walking Dead: The Ones Who Live

La historia de amor de Rick Grimes y Michonne cambia gracias a un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. ¿Podrán encontrarse y descubrir quiénes eran en una situación diferente a cualquier otra que hayan conocido?

4. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

5. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

6. RuPaul: Reinas del drag

La famosa drag queen RuPaul presenta este concurso con retos de lo más estilosos, mezcla de concursos de belleza y de las fantasías más divinas.

7. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

8. Sherlock

En esta renovada versión de las historias de misterio de Arthur Conan Doyle, el excéntrico detective merodea por las calles del Londres de hoy en día en busca de pistas.

9. Resident Alien

La historia sigue a Harry, un extraterrestre que aterriza en la Tierra y se hace pasar por un médico humano de un pequeño pueblo. Al llegar con una misión secreta para matar a todos los humanos, Harry comienza a vivir una vida simple Pero las cosas se ponen un poco difíciles cuando se ve obligado a resolver un asesinato local y se da cuenta de que necesita asimilarse a su nuevo mundo. Mientras lo hace, comienza a luchar con el dilema moral de su misión y a plantearse las grandes preguntas de la vida como: “¿Vale la pena salvar a los seres humanos?” y “¿Por qué doblan la pizza antes de comerla?”

10. Jersey Shore: Vacaciones en familia

La pandilla de Jersey Shore está de vuelta para pasar unas vacaciones inolvidables. Cinco años más tarde, cinco niños, tres matrimonios y quien sabe cuántas sesiones de GTL, los shores pasan unas vacaciones como ellos saben en una lujosa casa de Miami Beach.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Google en la era del streaming

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.