Un día como hoy: efemérides del 24 de marzo

Con las efemérides del día, revivimos los eventos que ocurrieron en esta misma fecha en el pasado. Descubre cómo el ayer influyendo en el presente a través de momentos históricos, nacimientos de personalidades influyentes y acontecimientos culturales que se entrelazan en el tejido de la historia.

Cuáles son las efemérides de hoy

18: En Mesina (Sicilia) y Reggio (Calabria) sucede un terremoto. Se desconoce el número de muertos. Una semana antes había sucedido otro terremoto igualmente violento.

146: Cerca de la actual ciudad de Túnez, cae la ciudad de Cartago a manos del ejército romano liderado por Escipión Emiliano, produciéndose la destrucción casi completa de la localidad.

818: En Al-Ándalus, Al-Hakam I ordena reprimir duramente un motín producido en el arrabal de Córdoba.

1603: En Japón, Ieyasu Tokugawa funda el Shogunato Tokugawa.

1603: Jacobo VI accede al trono de Inglaterra e Irlanda dándose así la Unión de las Coronas.

1720: En Suecia, Federico de Hesse es elegido rey.

1808: La ciudad de Valladolid (España) se amotina en contra de las políticas de Manuel Godoy, destrozando su retrato y arrojando los restos al río Pisuerga.

1808: En España, Fernando VII es acogido con entusiasmo como nuevo monarca por el pueblo de Madrid, puesto que con él acababa el gobierno de Manuel Godoy.

1814: En España, Fernando VII entra para hacerse cargo del Gobierno tras la Guerra de la Independencia Española.

1815: En España, Fernando VII instituye la orden de Isabel la Católica para premiar los servicios prestados en las colonias de América.

1853: En Inglaterra, primer intento de creación de una Compañía de Tránsito Aéreo con Globos por parte del británico William S. Henson, quien presentó su proyecto al Parlamento para su aprobación.

1854: En Venezuela es abolida la esclavitud.

1860: En Japón, tiene lugar el Incidente de Sakuradamon.

1875: En España, en el transcurso de las Guerras carlistas, Alfonso XII se pone al frente del Ejército del Norte.

1879: Bolivia y Chile se enfrentan en la Guerra del Pacífico.

1882: Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch).

1895: En Barcelona (España), Valentí Almirall, cumpliendo el encargo testamentario del periodista y dramaturgo Rossend Arús, funda la Biblioteca Pública Arús, con 25 000 volúmenes.

1916: Desde Folkestone zarpa a las 13:15 horas el barco Sussex, de la Compañía de Ferrocarriles del Estado francés. Dos horas después el barco es torpedeado por un submarino alemán. El número de muertos se estima en unos ochenta, entre ellos el compositor español Enrique Granados y su esposa.

1917: En Lima (Perú), se funda la Pontificia Universidad Católica del Perú.

1919: En Ciudad de Kansas (Estados Unidos), el masón Frank Dad Land (1890-1959) funda la organización filantrópica Orden DeMolay, para acoger a niños jóvenes de 12 a 21 años, exclusivamente.

1933: El Reichstag vota otorgar plenos poderes a Adolf Hitler.

1933: En Nueva York (Estados Unidos), manifestantes judíos exigen un boicot contra los productos alemanes en respuesta a la persecución a la que son objeto los judíos en la Alemania nazi.

1942: Para evitar que caiga en manos de los invasores nazis, el cuadro La ronda de noche (del pintor neerlandés Rembrandt), es trasladado desde un búnker en las dunas de Heemskerk y Zandvoort a refugios en Maastricht y Steenwijk.

1953: En el sitio de pruebas de Nevada (a unos 105 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos detona la bomba atómica Nancy, de 24 kilotones. Es la segunda bomba (de once) de la Upshot-Knothole.

1965: Las imágenes de la sonda lunar Ranger 9 se transmiten en vivo por televisión.

1973: En Inglaterra, la banda de rock progresivo Pink Floyd publica The Dark Side of the Moon.

1976: En Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti perpetran un Golpe de Estado y deponen a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar de esa nación que tuvo como objetivo el “disciplinamiento” de la población mediante la desaparición forzada y el asesinato de opositores (principalmente peronistas, aunque también comunistas y de otras extracciones).

1980: En El Salvador, un comando asesina durante una misa a monseñor Romero, santo y mártir, arzobispo de San Salvador, defensor de los derechos humanos, en el marco de la Guerra Civil de El Salvador.

1982: En México, se produce el incendio que destruye la Cineteca Nacional, dejando varios muertos y una pérdida cultural inmensurable.

1988: En Nicaragua, el gobierno sandinista y el Directorio de la contrarrevolución firman el «Acuerdo Sapoá» para el cese del fuego definitivo con base en una negociación que compromete al gobierno a satisfacer obligaciones de amnistía, libertad de expresión y diálogo a cambio de la obligación única de los Contras a desarmarse y reintegrarse a la vida normal del país.

1989: En Alaska, el barco Exxon Valdez derrama 24 000 barriles (38 millones de litros) de petróleo.

1993: Descubrimiento del cometa Shoemaker-Levy 9.

1999: La OTAN inicia la campaña de bombardeos sobre objetivos en Yugoslavia.

2001: En California (Estados Unidos), la empresa Apple presenta la décima versión de su sistema operativo, Mac OS X.

2001: En Geiyo (Japón) se registra un terremoto de magnitud 6,7. Mueren 2 personas.

2006: En España, la banda terrorista ETA comienza un alto el fuego permanente.

2007: La selección de fútbol de Montenegro juega su primer partido oficial contra la de Hungría, ganándole 2 a 1.

2007: Lloyd Aéreo Boliviano, la aerolínea más fuerte de Bolivia en ese entonces paralizó sus actividades de transporte aéreo y canceló sus servicios a la población.

2007: En San Salvador de Alesga (Asturias) se inaugura el Parque de la Prehistoria de Teverga.

2009: En Chile, Farmacias Ahumada reconoce haberse coludido con otras dos cadenas para elevar el precio de más de 200 fármacos de manera artificial. Las tres empresas manejan por separado más del 90 % del mercado de los fármacos en ese país.

2009: En Venezuela, la Ciudad de Carora (Carohana City) se convierte oficialmente en una ciudad hermana de Milwaukee, Estados Unidos.

2015: En los Alpes, 150 personas mueren en el accidente del Vuelo 9525 de Germanwings.

2016: En Países Bajos, Radovan Karadžić es condenado por el TPIY a 40 años de cárcel bajo acusaciones de crímenes de guerra durante la Guerra de Bosnia.

2020: Shinzō Abe, primer ministro de Japón y el COI, acuerdan aplazar los JJOO de 2020 a 2021, aunque manteniendo el nombre de Tokio 2020, debido a la pandemia por COVID-19.[1]​

2023: En Japón, se emite el último capítulo del anime Pokemón con Ash Ketchum y Pikachu como protagonistas principales de la serie, tras 25 temporadas y 26 años de emisión.[2]​

Quién nació un día como hoy

771: Los gemelos Rómulo (f. 717 a. C.) y Remo (f. 753 a. C.), fundadores de Roma.

1188: Fernando de Flandes, aristócrata portugués (f. 1233).

1490: Georgius Agricola, minerólogo alemán (f. 1555).

1579: Tirso de Molina, escritor español (f. 1648).

1607: Michiel de Ruyter, almirante neerlandés (f. 1676).

1628: Sofía de Brunswick, aristócrata alemana, reina de Dinamarca y Noruega (f. 1685).

1657: Arai Hakuseki, escritor y político japonés (f. 1725).

1693: John Harrison, relojero británico (f. 1776).

1756: Franziska Lebrun, cantante y compositora alemana (f. 1791).

1775: Pauline Auzou, pintora francesa (f. 1835).

1775: Pierre Berthezène, militar francés (f. 1847).

1782: Orest Kiprenski, pintor ruso (f. 1836).

1797: Antonio Rosmini, pensador italiano (f. 1855).

1808: María Malibrán, cantante franco-española de ópera (f. 1836).

1809: Mariano José de Larra, escritor y periodista español (f. 1837).

1809: Joseph Liouville, matemático francés (f. 1882).

1820: Alexandre-Edmond Becquerel, físico francés, padre de Henri Becquerel (f. 1891).

1829: Vicente Barrantes, poeta y bibliófilo español (f. 1898).

1829: Ignacio Zaragoza, general mexicano (f. 1862).

1832: José Casado del Alisal, pintor español (f. 1886).

1834: William Morris, pintor, dibujante y escritor británico (f. 1896).

1834: John Wesley Powell, explorador estadounidense (f. 1902).

1835: Josef Stefan, matemático esloveno-austríaco (f. 1893).

1844: Felipe Checa, pintor español (f. 1906).

1855: Olive Schreiner, escritora sudafricana (f. 1920).

1855: Andrew Mellon, banquero estadounidense (f. 1937).

1867: Mateo Inurria, escultor español (f. 1924).

1874: Luigi Einaudi, político italiano, presidente entre 1948 y 1955 (f. 1961).

1874: Harry Houdini, ilusionista estadounidense de origen húngaro (f. 1926).

1884: Peter Debye, físico-químico estadounidense, Premio Nobel de Química en 1936 (f. 1966).

1886: Edward Weston, fotógrafo estadounidense (f. 1958).

1887: Roscoe Fatty Arbuckle, actor estadounidense (f. 1933).

1891: Serguéi Ivánovich Vavílov, físico soviético (f. 1951).

1893: Walter Baade, astrónomo alemán (f. 1960).

1897: Wilhelm Reich, psicoanalista y escritor austriaco (f. 1957).

1901: Ub Iwerks, animador estadounidense (f. 1971).

1903: Adolph Butenandt, bioquímico alemán, Premio Nobel de Química en 1939 (f. 1995).

1903: Malcolm Muggeridge, escritor británico (f. 1990).

1908: Jorge González Camarena, muralista mexicano (f. 1980).

1909: Clyde Barrow, forajido estadounidense (f. 1934).

1910: Richard Conte, actor estadounidense (f. 1975).

1911: Joe Barbera, animador, director y productor estadounidense (f. 2006).

1911: Enrique Jordá, director de orquesta español (f. 1996).

1915: Eugène Martin, piloto de automovilismo francés (f. 2006).

1916: José Bódalo, actor español de origen argentino (f. 1985).

1917: Constantine Andreou, pintor griego de origen brasileño (f. 2007).

1917: John Kendrew, químico británico, Premio Nobel de Química en 1962 (f. 1997).

1919: Lawrence Ferlinghetti, poeta, pintor y editor estadounidense (f. 2021).

1921: Vasili Smyslov, ajedrecista ruso (f. 2010).

1924: Norman Fell, actor estadounidense (f. 1998).

1924: Jerónimo Arozamena, jurista español (f. 2010).

1926: Dario Fo, escritor de teatro italiano, Premio Nobel de Literatura en 1997 (f. 2016).

1927: Violeta Correa, periodista peruana, primera dama entre 1980 y 1985 (f. 2001).

1929: Ángela Gurría, escultora mexicana (f. 2023).

1930: David Dacko, primer presidente centroafricano (f. 2003).

1930: Agustín González, actor español (f. 2005).

1930: Cristóbal Halffter, director de orquesta y compositor clásico español (f. 2021).

1930: Steve McQueen, actor estadounidense (f. 1980).

1930: Maruja Montes, actriz y vedete argentina (f. 1993).

1930: David Vázquez Martínez, bioquímico español (f. 1986).

1934: William Smith, actor estadounidense (f. 2021).

1935: Mary Berry, presentadora y escritora británica.

1935: Peret, cantante, guitarrista y compositor español de etnia gitana (f. 2014).

1937: María Elena Ovalle, economista chilena.

1938: Holger Czukay, músico alemán, integrante de la banda Can (f. 2017).

1938: David Irving, historiador británico.

1942: Roberto Lavagna, economista y político argentino.

1944: R. Lee Ermey, sargento instructor y actor estadounidense (f. 2018).

1944: Vojislav Koštunica, presidente de la República Federal de Yugoslavia y primer ministro serbio.

1944: Alonso Puerta, político español.

1945: Robert Bakker, paleontólogo estadounidense.

1945: Curtis Hanson, cineasta estadounidense (f. 2016).

1946: Klaus Dinger, músico alemán, integrante de la banda Kraftwerk (f. 2008).

1946: Kitty O'Neil, especialista de cine y corredora automovilística estadounidense (f. 2018).

1947: Jorge Martínez, actor argentino.

1947: José Pérez Ocaña, pintor y anarquista español (f. 1983).

1947: Alan Sugar, empresario británico.

1948: Eduardo Mendicutti, escritor y periodista español.

1949: Ranil Wickremesinghe, político esrilanqués, primer ministro de Sri Lanka entre 1993 y 1994, entre 2001 y 2004, entre 2015 y 2019 y entre mayo y julio de 2022, presidente de Sri Lanka desde 2022.

1950: Alban d'Entremont, geógrafo canadiense.

1951: Tommy Hilfiger, diseñador de moda estadounidense.

1951: Dougie Thomson, músico británico, bajista de la banda Supertramp.

1952: Reinhard Genzel, astrónomo alemán, Premio Nobel de Física en 2020.

1954: Rafael Orozco Maestre, cantante y compositor vallenato colombiano (f. 1992).

1954: Robert Carradine, actor estadounidense.

1954: María Pilar Queralt del Hierro, historiadora y escritora española.

1955: Dagmar, cantante, actriz y presentadora puertorriqueña.

1956: Steve Ballmer, empresario estadounidense, presidente de Microsoft entre 2008 y 2014.

1957: Sílvia Munt, actriz y cineasta española.

1958: Mike Woodson, baloncestista y entrenador estadounidense.

1960: Kelly LeBrock, actriz estadounidense.

1960: Nena, cantante alemana.

1960: Scott Pruett, piloto de automovilismo estadounidense.

1961: Pascual Ferry, historietista español.

1964: Chantal Mauduit, alpinista francesa (f. 1998).

1965: Mark Calaway, The Undertaker, luchador profesional estadounidense.

1965: Peter Jacobson, actor estadounidense.

1968: Antonio Karmona Herrera, futbolista español.

1970: Lara Flynn Boyle, actriz estadounidense.

1970: Sharon Corr, violinista irlandesa del grupo The Corrs.

1970: Wilson Álvarez, beisbolista venezolano.

1973: Jacek Bąk, futbolista polaco.

1973: Jim Parsons, actor estadounidense.

1973: Sakura Tange, seiyū y cantante japonesa.

1974: Chad Butler, baterista estadounidense, de la banda Switchfoot.

1974: Juan Bravo Baena, político español.

1974: Alyson Hannigan, actriz estadounidense.

1975: Thomas Johansson, tenista sueco.

1975: Arturo Valls, actor y presentador español.

1975: Frédérique Bel, actriz francesa.

1975: Davor Vugrinec, futbolista croata.

1976: Aliou Cissé, futbolista senegalés.

1976: Peyton Manning, jugador estadounidense de fútbol americano.

1977: Corneille, cantante canadiense.

1977: Jessica Chastain, actriz estadounidense.

1977: Ferran Laviña, baloncestista español.

1978: Tomáš Ujfaluši, futbolista checo.

1978: Cristina Seguí, escritora y política española.

1979: Marco Olea, futbolista chileno.

1981: Gary Paffett, piloto de automovilismo británico.

1981: Mark Looms, futbolista neerlandés.

1982: Fernanda Castillo, actriz mexicana.

1982: Jake Hager, luchador profesional germano-estadounidense.

1983: Álex Anwandter, cantautor, músico y productor chileno, vocalista de la banda Teleradio Donoso.

1983: Alexei Eremenko, futbolista finlandés de origen ruso.

1983: T. J. Ford, baloncestista estadounidense.

1983: Santi Trancho, camarógrafo español (f. 2015).

1984: Chris Bosh, baloncestista estadounidense.

1984: Park Bom, cantante surcoreana.

1985: Lana, mánager de Lucha libre y luchadora profesional estadounidense.

1985: Haruka Ayase, actriz, cantante y gravure idol japonesa.

1986: Kōhei Hirate, piloto japonés de carreras.

1986: Nathalia Dill, actriz brasileña.

1986: Lucie Lucas, actriz francesa.

1987: Ramires, futbolista brasileño.

1987: Juan Diego Covarrubias, actor mexicano.

1987: María Valverde, actriz española.

1990: Keisha Castle-Hughes, actriz neozelandesa.

1993: Zauri Makharadze, futbolista ucraniano.

1993: Gustavo Henrique, futbolista brasileño.

1993: Guillermo Varela, futbolista uruguayo.

1995: Enzo Zidane, futbolista francés.

1995: Mykyta Burda, futbolista ucraniano.

1996: Orbelín Pineda, futbolista mexicano.

1996: Shinnosuke Nakatani, futbolista japonés.

1996: Albert Reyes, futbolista andorrano.

1996: Karina Sævik, futbolista noruega.

1996: Manuel Sánchez García, futbolista español.

1996: Cameron Young, baloncestista estadounidense.

1997: Mina, cantante nipo-americana, integrante del grupo Twice.

1997: Yanick van Osch, futbolista neerlandés.

1998: Dani Escriche, futbolista español.

1998: Victor Hugo Santana Carvalho, futbolista brasileño.

1998: Miro Muheim, futbolista suizo.

1999: Stacy Cruz, actriz pornográfica checa.

1999: Sergio Lozano Lluch, futbolista español.

1999: Katie Swan, tenista británica.

1999: Matěj Klíma, balonmanista checo.

1999: Rodrigo Isgró, rugbista argentino.

1999: Facundo Mura, futbolista argentino.

1999: Jerónimo Rodríguez, futbolista mexicano.

1999: Somon Majmadbekov, yudoca tayiko.

1999: Arina Opiónysheva, nadadora rusa.

1999: Ella Palis, futbolista francesa.

1999: Tomi Horvat, futbolista esloveno.

2000: Benjamín Rollheiser, futbolista argentino.

2000: Duane Washington Jr., baloncestista germano-estadounidense.

2000: Gastón Álvarez, futbolista uruguayo.

2000: Walter Wallberg, esquiador acrobático sueco.

2000: Ferddy Roca, futbolista boliviano.

2000: Daniel Restrepo García, clavadista colombiano.

2000: Rommel Ibarra, futbolista venezolano.

2000: Emma Zapletalová, atleta eslovaca.

2000: Trey Freeman, nadador estadounidense.

2000: Georgina Adam, atleta británica.

2003: Azul Álvarez, futbolista mexicana.

Quién falleció un día como hoy

752: Esteban II, papa electo durante tres días (n. 690 aprox.).

809: Harún al-Rashid, califa abasí iraquí (n. 763).

1455: Nicolás V, papa italiano (n. 1397).

1526: Antonio de Acuña, obispo español, ajusticiado en el castillo de Simancas (n. 1453).

1603: Isabel I, la Reina Virgen, reina inglesa (n. 1533).

1776: John Harrison, relojero británico (n. 1693).

1801: Diego José de Cádiz, fraile y capuchino español (n. 1743).

1844: Bertel Thorvaldsen, escultor danés (n. 1770).

1869: Antoine-Henri Jomini, general francés (n. 1779).

1877: Walter Bagehot, economista, periodista y politólogo británico (n. 1826).

1882: Henry Wadsworth Longfellow, escritor estadounidense (n. 1807).

1885: Pedro Pascasio Martínez, fue un soldado preadolescente neogranadino que participó en la Campaña Libertadora de Nueva Granada. (n. 1807).

1905: Julio Verne, escritor francés (n. 1828).

1909: John Millington Synge, dramaturgo irlandés (n. 1871).

1916: Enrique Granados, compositor español, asesinado junto a su esposa (n. 1867).

1946: Alexander Alekhine, ajedrecista ruso-francés (n. 1892).

1951: José Enrique Varela, militar español (n. 1891).

1953: María de Teck, aristócrata británica, esposa de Jorge V (n. 1867).

1961: Matthew Albert Hunter, metalúrgico neozelandés (n. 1878).

1962: Auguste Piccard, inventor, explorador y profesor suizo (n. 1884).

1968: Vicente Scaramuzza, pianista italo-argentino (n. 1885).

1976: Bernard Law Montgomery, comandante británico (n. 1887).

1980: Óscar Romero, religioso salvadoreño (asesinado) (n. 1917).

1984: Manuel Fleitas Solich, futbolista y entrenador paraguayo (n. 1901).

1984: Santiago Gómez Cou, actor uruguayo (n. 1903).

1984: Sam Jaffe, actor estadounidense (n. 1891).

1985: George London, cantante canadiense de ópera (n. 1920).

1985: Raoul Ubac, artista belga (n. 1910).

1986: Eduardo González-Gallarza, militar y aviador español (n. 1898).

1987: Vicente Calderón, empresario español, presidente del Atlético de Madrid (n. 1913).

1995: Joseph Needham, bioquímico británico (n. 1900).

1996: Lola Beltrán, cantante mexicana (n. 1932).

1997: Roberto Sánchez Vilella, segundo gobernador electo de Puerto Rico (n.1912)

2002: César Milstein, bioquímico argentino, premio nobel de medicina en 1984 (n. 1927).

2003: Jan Justus Bos, botánico neerlandés (n. 1939).

2003: Philip Yordan, guionista y productor de cine estadounidense (n. 1914).

2005: Hugo Trivelli, agrónomo chileno (n. 1913).

2008: Rafael Azcona, novelista y guionista de cine español (n. 1926).

2008: Richard Widmark, actor estadounidense (n. 1914).

2009: Jorge Barreiro, actor argentino (n. 1930).

2009: Ricard Salvat, dramaturgo y director español (n. 1934).

2010: Robert Culp, actor y guionista estadounidense (n. 1930).

2011: Gloria Valencia de Castaño, fue una intelectual, periodista y presentadora de televisión colombiana. (n. 1927).

2012: Vigor Bovolenta, jugador de voleibol italiano (n. 1974).

2013: Andrés Concha, empresario chileno (n. 1944).

2013: Peter Duryea, actor estadounidense (n. 1939).

2016: Johan Cruyff, entrenador y futbolista neerlandés (n. 1947).

2016: Garry Shandling, actor y comediante estadounidense (n. 1949).

2018: Lys Assia, cantante suiza (n. 1924).

2019: Larry Cohen, productor, director y guionista estadounidense (n. 1936).

2020: Albert Uderzo, dibujante e historietista francés (n. 1927).

2020: Ignacio Trelles, futbolista y director técnico mexicano (n. 1916).

2020: Manu Dibango, saxofonista, pianista, vibrafonista, director de orquesta, autor, compositor y cantante camerunés (n. 1933).

2020: Stuart Gordon, director de cine, guionista y productor de películas y obras de teatro estadounidense (n. 1947).

2020: Bill Rieflin, músico estadounidense (n. 1960).

2021: Pedro Saúl Morales, fue un ciclista de ruta colombiano que compitió en las décadas de 1980 y 1990. (n. 1965).

2021: Enrique Chazarreta, futbolista argentino (n. 1947).

2021: Jessica Walter, actriz estadounidense (n. 1941).

2022: Luis Roldán, político español (n. 1943).

