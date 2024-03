Las películas más populares en Netflix Uruguay

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones más populares entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Netflix Uruguay:

1. Un deseo irlandés

El hombre ideal de Maddie está a punto de casarse con su mejor amiga. Pero cuando pide hallar el amor verdadero a una antigua roca irlandesa, su destino cambia por arte de magia.

2. Hellboy

La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (AIDP) encomienda a Hellboy la tarea de derrotar a un espíritu ancestral: Nimue, conocida como "La Reina de la Sangre". Nimue fue la amante del mismísimo Merlín durante el reinado del Rey Arturo, de él aprendió los hechizos que la llevaron a ser una de las brujas más poderosas Pero la locura se apoderó de ella y aprisionó al mago para toda la eternidad. Hace siglos consiguieron acabar con esta villana, enterrándola profundamente, pero ha vuelto de entre los muertos con la intención de destruir a la humanidad con su magia negra.

3. Damsel

La boda de una joven con un príncipe encantador se convierte en una encarnizada lucha por sobrevivir cuando la ofrecen como sacrificio a una dragona escupefuego.

4. Cat and Dog

5. Un ladrón romántico

Tras descubrir que el ladrón de arte al que intenta atrapar es su examante, una agente de la Interpol trama un plan para pillarle con las manos en la masa.

6. El Precio del Placer

Emi es una joven bella y ambiciosa que lleva años soñando ser parte del exclusivo mundo del lujo. Cada vez que surge una oportunidad la toma sin dudar, convirtiéndose en una scort vip y protagonista de una vida de excesos. Pronto es ella quien por invitación de los jeques árabes comienza a reclutar señoritas, celebridades, estrellas de la pantalla y modelos polacas. Sin embargo, este mundo lujoso e inaccesible pronto mostrará su lado más oscuro y peligroso.

7. Desconectados

Dan y Jeanine Dewerson son un matrimonio en que la única chispa en su dormitorio proviene del enchufe de la pared. El mejor amigo de su hija es su iPad. Dan no lo soporta más y planea un fin de semana tranquilo y relajante en un remoto pueblo de montaña. Sin niños, sin teléfonos, sin redes sociales, solo aire fresco y limpio y mucho romance. Pero lo que comienza como el fin de semana perfecto rápidamente se vuelve desastroso con encuentros sobrenaturales, comestibles raros y fuertes, lugareños malhumorados y un molesto perro tuerto.

8. Shooter

Shooter es una serie dramática de televisión estadounidense, basada en la novela Point of Impact por Stephen Hunter y la película del mismo nombre de 2007. La trama se centra en un tirador estadounidense entrenado en contrainteligencia y en el funcionamiento del gobierno EE. UU.

9. El plan B

Comedia romántica que narra la historia de una mujer que, cansada de no encontrar al hombre de sus sueños, decide tener un niño acudiendo a una clínica de inseminación artificial.. para conocer al hombre de sus sueños justo el mismo día. Tras salir con varios hombres sin que el amor se consolidara, Zoe (Jennifer Lopez) ha decidido que no está dispuesta a seguir esperando a que aparezca su pareja perfecta. Empeñada en convertirse en madre, trama un plan y pide una cita médica, decidiendo hacerlo en solitario. Ese mismo día, Zoe se encuentra con Stan (Alex O'Loughlin), un candidato con muchas posibilidades. Zoe protege la incipiente relación escondiendo los primeros signos de su embarazo, dando lugar a situaciones que Stan no sabe cómo interpretar. Cuando Zoe, nerviosa, revela la razón de su extraño comportamiento, Stan reflexiona sobre su inusual futuro, decidiendo que desea formar parte de él..

10. White Boy Rick

Narra la historia real del adolescente Richard Wershe Jr., conocido como 'White Boy Rick', que se convirtió en la década de los 80, a la edad de 14 años, en el informante inflitrado para el FBI más joven de la historia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.