El evangelio de hoy: estas son las lecturas para la misa de este domingo

En la Iglesia Católica, la Misa es considerada la celebración litúrgica más importante. Si bien es conocida por realizarse los domingos, en muchos lugares se llevan a cabo entre semana, prácticamente todos los días.

Es por eso que el Vaticano actualiza todos los días las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son la materia prima de esta celebración eucarística. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 17 de marzo

Primera lectura

Lectura del libro de Jeremías 31, 31-34

Jer 31, 31-34



“Se acerca el tiempo, dice el Señor,

en que haré con la casa de Israel

y la casa de Judá una alianza nueva.

No será como la alianza que hice con los padres de ustedes,

cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto.

Ellos rompieron mi alianza

y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos.

Ésta será la alianza nueva

que voy a hacer con la casa de Israel:

Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente

y voy a grabarla en sus corazones.

Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.

Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano,

diciéndole: ‘Conoce al Señor’,

porque todos me van a conocer,

desde el más pequeño hasta el mayor de todos,

cuando yo les perdone sus culpas

y olvide para siempre sus pecados”.

Segunda lectura

Lectura de la carta a los Hebreos 5, 7-9

Heb 5, 7-9

Hermanos: Durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Juan 12, 20-33

Jn 12, 20-33

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús”.

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: “Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna.

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre.

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”.

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno; otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí”. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

