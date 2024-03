Las películas favoritas del público en Prime Video España

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

El amplio catálogo de Prime Video puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este jueves 14 de marzo en España.

Te puede interesar: Las mejores películas de Prime Video en España para ver hoy mismo

1. Ricky Stanicky

Tres amigos de la infancia se inventan a un amigo imaginario para salirse con la suya siempre que lo necesiten. Cuando ya son adultos y la mentira de su amigo imaginario se ve comprometida, el trio es forzado a contratar a un actor para convencer a sus esposas de que Ricky Stanicky es una persona real.

Te puede interesar: Top de las mejores películas de Prime Video en España

2. Jaque Mate

Seis personas se tiran juntos durante un atraco a un banco elaborado, donde cualquier movimiento puede alterar el resultado. ¿Es una coincidencia, o son más que peones en un juego mucho más grande.

Te puede interesar: Las mejores películas en Prime Video en Estados Unidos hoy

3. Desmadre Incluido

Un historiador arrogante en busca de la fama, una rivalidad profesional poco disimulada, un anciano conspiranoico perdido de su grupo, una boda de altos vuelos carga de secretos, una estudiante extranjera de intercambio, un artista poco convencional hasta para lo poco convencional, un amor prohibido, otro fingido, otro disimulado Todo ello sacudido y agitado (no removido) en una noche de encierro obligado que desata pasiones, alimenta terrores y despierta instintos reprimidos. Si completas el cóctel con una ciudad en fiestas, un oscuro fantasma y su antiguo tesoro, ¿qué puede salir bien?

4. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

5. Beau tiene miedo

Beau (Joaquin Phoenix) es un hombre que tendrá que enfrentarse a sus miedos y paranoias al aventurarse en una épica odisea para llegar a casa de su controladora madre.

6. Upgrade: Primera clase

Ana es una ambiciosa becaria que sueña con una carrera en el mundo del arte mientras intenta impresionar a su exigente jefa Claire. Cuando la suben a primera clase en un viaje de trabajo, en el avión conoce al atractivo Will, que confunde a Ana con su jefa; una mentira piadosa que desencadena una glamurosa cadena de acontecimientos, romances y oportunidades hasta que su mentira amenaza con salir a la luz.

7. American Fiction

El profesor de inglés y escritor Thelonious 'Monk' Ellison escribe una novela satírica bajo seudónimo, con la intención de denunciar la hipocresía de la industria editorial.

8. Y todos arderán

María Jos es ajena a un mundo que está llegando a su fin, recluida más de diez años viviendo una pesadilla después de que su hijo Lolo se suicidase, harto del acoso escolar que recibía por su acondroplasia. Lista para marcharse de este mundo, decide ir a saltar por el mismo puente por el que se tiró su hijo cuando es interrumpida por Lucía, una misteriosa niña con la misma condición que su Lolo. María José se apiada de la niña y decide ayudarla a buscar a sus padres para poco a poco descubrir que Lucía no es una niña cualquiera y que ha sido enviada al pueblo con un propósito.

9. El hombre del laberinto

Samantha (Valentina Bellè) es secuestrada en mitad del camino a casa por un conejo gigante. Quince años después se despierta en la cama de un hospital. Aunque está en shock, pronto comprende que lo más importante que está con vida, sobre todo gracias a la ayuda del Doctor Green (Dustin Hoffman), que intenta guiarla por el arduo camino de la recuperación de memoria. Entre los dos dibujan el diseño del laberinto, una prisión subterránea aparentemente sin salida en la que "alguien" obligó a la pobre Samantha a resolver puzles y acertijos. Bruno Genko (Toni Servillo), un inspector privado de enorme talento, decide participar también en el caso. Aunque no le queda mucho con vida, Bruno trata de ofrecer lo mejor de sí mismo dado que piensa que este será su último caso.

10. I Still See You

Los fantasmas vagan a sus anchas por un mundo desolado por una catástrofe desconocida que tuvo lugar hace una década. Un día, Roni (Thorne) recibe un mensaje del más allá que enciende todas las alarmas: su vida corre peligro. Con la ayuda de un misterioso compañero de clase, Kirk, Roni desciende a un mundo de sombras en el que es difícil separar la realidad de la imaginación. (FILMAFFINITY)

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.